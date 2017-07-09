Белорусские борцы завоевали 9 наград на международных турнирах в Польше

Белорусские борцы завоевали девять наград на международных турнирах в Варшаве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы.



Али Шабанов на пьедестале турнира в Польше. Фото из социальных сетей.

В соревнованиях по вольной борьбе памяти Вацлава Зиолковского белорусы завоевали 2 золотые медали. В категории до 74 кг Али Шабанов в финальном поединке не оставил шансов Жигеру Закирову из Казахстана — 10:0, а в категории до 97 кг Александр Гуштын в решающей встрече победил казахстанца Мамеда Ибрагимова — 3:1. Серебряную медаль в категории до 65 кг выиграл Георгий Колиев, уступивший в финале россиянину Алану Гогаеву — 2:5.

На турнире по греко-римской борьбе памяти Владислава Пытлясинского в весовой категории до 66 кг серебряную медаль завоевал Сослан Дауров. В поединке за первое место белорус уступил россиянину Артему Суркову — 1:3. В категории до 75 кг также второе место занял Казбек Килов, уступивший в поединке за золото россиянину Александру Чехиркину — 1:3. Сергей Стародуб в схватке за третье место выиграл у литовца Лауринайтиса Вилиуса и завоевал бронзовую медаль в категории до 98 кг. Другой представитель Беларуси Георгий Чугошвили в поединке за бронзу победил Мурата Рамонова из Кыргызстана и занял третье место в категории до 130 кг.

В женской борьбе на турнире Poland Open у белорусок две медали. Серебряные награды завоевали Мария Мамошук (до 69 кг), уступившая в финальном поединке немке Алине Фоккен — 1:4, а также Василиса Марзалюк (до 75 кг), проигравшая китаянке Палиха — 4:2.

Все эти турниры являются одним из критериев отбора для попадания на чемпионат мира, который пройдет в Париже в августе.