Нетрезвый пешеход хотел попасть в Польшу, пьяный водитель - из Украины на родину

За минувшие выходные в двух случаях алкоголь стал причиной нарушения закона на границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Ранним утром 7 июля тревожная группа на территории железнодорожного пункта пропуска «Заречица» задержала гражданина Беларуси, который двигался в направлении границы с Польшей. 22-летний житель Бреста находился в состоянии алкогольного опьянения и внятных объяснений о цели своего нахождения на режимном объекте дать не смог.

«Мужчина оформлен по ст. 23.29 (Покушение на незаконное пересечение госграницы), ст. 23.30 (Нарушение пограничного режима), ст. 23.32 (Нарушение режима в пунктах пропуска) КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин. Проводится разбирательство», — рассказали в ведомстве.

Ночью 8 июля в пункте пропуска «Томашовка» 28-летний житель одноименного агрогородка при въезде в Беларусь попытался обогнать попутный автомобиль, чтобы первым пройти оформление. При этом маневре водитель не справился с управлением и совершил столкновение с расположенным на въезде средством принудительной остановки. Совершив ДТП, молодой человек решил скрыться от ответственности на украинской территории, но был задержан пограничниками.

Прибывший наряд ГАИ вскоре прояснил причины такой нервозности белорусского гражданина: в крови водителя обнаружено 1,3 промилле алкоголя. В этом состоянии он отправился в поездку с семьей и детьми. Правонарушитель оформлен по ч. 2 ст. 18.17 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства или иного имущества), ч. 1 ст. 18.16 (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения), ч. 5 ст. 18.22 (Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения), ст. 18.18 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения) КоАП Беларуси, он также будет лишен права управления транспортным средством сроком на несколько лет.