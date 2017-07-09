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Мирный вышел в четвертьфинал парного разряда Уимблдона
Максим Мирный вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.
Сегодня в матче 1/8 финала легенда белорусского тенниса, 6 июля
Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский также пробился сегодня в четвертьфинал. Вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо они взяли верх над 7-м сеяным дуэтом Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
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Максим Мирный вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.
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