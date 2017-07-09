Мирный вышел в четвертьфинал парного разряда Уимблдона

Максим Мирный вышел в четвертьфинал мужского парного разряда Уимблдона.

Сегодня в матче 1/8 финала легенда белорусского тенниса, 6 июля отметивший свое 40-летие, вместе с поляком Марцином Матковским выиграл у дуэта Николас Монро (США) / Артем Ситак (Новая Зеландия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский также пробился сегодня в четвертьфинал. Вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо они взяли верх над 7-м сеяным дуэтом Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.