В грибах на Гомельщине на 40% превышен уровень радиации

Об этом сообщает учреждение «Беллесозащита» .

Исследование ягод и грибов проводилось в июне на загрязненных территориях Гомельского и Брестского лесхозов в I зоне.

Отмечается, что в Гомельском лесхозе превышение радионуклидов (цезия-137) в грибах составило 40,4%. Доля проверенных ягод черники с превышением составила 31,4%.

Все грибы и ягоды были собраны в I зоне — от 1 до 5 Ки/км2.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на знаки радиационной опасности с надписями «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем».

Тем временем, по сообщению завлабораторией Минской городской ветеринарной станции №4 Екатерины Дубиковской, на столичном Комаровском рынке в июне выявлено четыре партии грибов с превышенным содержанием радионуклидов.

В лисичках вместо принятых 370 Бк/кг оказалось 1059 Бк/кг. Что касается ягод, то в партии черники радионуклидов оказалось в полтора раза больше принятой нормы.

По словам Дубиковской, данная ситуация не выходит за рамки обыденной – каждый год ветстанция обнаруживает радиоактивные ягоды и грибы, которые затем уничтожаются.