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В грибах на Гомельщине на 40% превышен уровень радиации

10.07.2017 17:47 — Разное | БДГ  
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Об этом сообщает учреждение «Беллесозащита».

Исследование ягод и грибов проводилось в июне на загрязненных территориях Гомельского и Брестского лесхозов в I зоне.

Отмечается, что в Гомельском лесхозе превышение радионуклидов (цезия-137) в грибах составило 40,4%. Доля проверенных ягод черники с превышением составила 31,4%.

Все грибы и ягоды были собраны в I зоне — от 1 до 5 Ки/км2.

Гражданам рекомендуется обращать внимание на знаки радиационной опасности с надписями «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем».

Тем временем, по сообщению завлабораторией Минской городской ветеринарной станции №4 Екатерины Дубиковской, на столичном Комаровском рынке в июне выявлено четыре партии грибов с превышенным содержанием радионуклидов.

В лисичках вместо принятых 370 Бк/кг оказалось 1059 Бк/кг. Что касается ягод, то в партии черники радионуклидов оказалось в полтора раза больше принятой нормы.

По словам Дубиковской, данная ситуация не выходит за рамки обыденной – каждый год ветстанция обнаруживает радиоактивные ягоды и грибы, которые затем уничтожаются.

 
 
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Об этом сообщает учреждение «Беллесозащита». Исследование ягод и грибов проводилось в июне на загрязненных территориях Гомельского и Брестского лесхозов в I...

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