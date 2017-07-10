ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: рынок Камден горел в Лондоне

10.07.2017 22:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Накануне вечером на рынке загорелись три этажа и крыша здания. На вызов прибыли десять пожарных расчетов. Огонь удалось потушить только в понедельник.

По информации британских СМИ в результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Camden Market — один из туристических объектов Лондона. На рынке размещены тысячи магазинов и баров. В 2008 году после пожара большая часть рынка была закрыта на несколько месяцев.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На популярном у туристов рынке Камден в Лондоне произошел пожар. Смотрите на видео, как полыхали торговые объекты в британской столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мирный вышел в четвертьфинал парного разряда Уимблдона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика