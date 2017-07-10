Видеофакт: рынок Камден горел в Лондоне

Накануне вечером на рынке загорелись три этажа и крыша здания. На вызов прибыли десять пожарных расчетов. Огонь удалось потушить только в понедельник.

По информации британских СМИ в результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Camden Market — один из туристических объектов Лондона. На рынке размещены тысячи магазинов и баров. В 2008 году после пожара большая часть рынка была закрыта на несколько месяцев.