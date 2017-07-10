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Видеофакт: рынок Камден горел в Лондоне
10.07.2017 22:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне вечером на рынке загорелись три этажа и крыша здания. На вызов прибыли десять пожарных расчетов. Огонь удалось потушить только в понедельник.
По информации британских СМИ в результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.
Camden Market — один из туристических объектов Лондона. На рынке размещены тысячи магазинов и баров. В 2008 году после пожара большая часть рынка была закрыта на несколько месяцев.
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На популярном у туристов рынке Камден в Лондоне произошел пожар. Смотрите на видео, как полыхали торговые объекты в британской столице.
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