Купальский обряд как он есть: ночь, огонь и хороводы

В разгар лета в Беларуси отмечают Купалье — один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Праздники в честь летнего солнцестояния есть у многих народов Европы: Янов день в Болгарии, святой Ян в Венгрии, Сан-Хуан в Испании, Лиго в Латвии… У восточных славян это Иван Купала, но, пожалуй, именно в Беларуси наиболее полно сохранились традиции Купалья, которое отмечают с особым размахом.



© Sputnik/ Александр Кривошеев / Александр Шурмелев "Купальскае Кола-2017": юбилейный фестиваль на новом месте

С Купальем связано много легенд и преданий. В народе верили, что в эту ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются души умерших в облике русалок. По земле ходят ведьмы, колдуны, духи и прочая нечистая сила, которые стремятся навредить человеку, растения и звери разговаривают с людьми, а солнце на рассвете "играет".

Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, по поверьям зацветающего всего на миг раз в году. Он давал сверхъестественную способность видеть будущее и находить скрытые сокровища мира, но заполучить его мог только очень смелый человек. Потому поиск "папараць-кветкі" — один из самых таинственных и основных ритуалов купальской ночи.

Как прошла Купальская ночь в Налибокской пуще смотрите на видео Sputnik Беларусь.