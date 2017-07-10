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Защитник сборной Беларуси покинул минское "Динамо" и уехал в Америку

11.07.2017 01:44 — Разное | Tut.by  
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Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец принял решение покинуть минское «Динамо».


ХК "Динамо-Минск"

В 29 играх в КХЛ Готовец набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+11».

Следующий сезон 26-летний хоккеист проведет в Американской хоккейной лиге. Кирилл Готовец заключил контракт на один год с клубом «Манитоба Мус».

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец принял решение покинуть минское "Динамо".

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