Шведский голкипер «Анахайма» Юнас Энрот рассматривает возможность перехода в минское «Динамо», сообщает vk.com/hcdmn .



Reuters

В этом году Энрот выступал за «Анахайм» и «Торонто», проведя в сумме шесть игр в НХЛ, а также защищал цвета «Марлис» и «Буллс» в АХЛ.

У 29-летнего голкипера есть большой опыт выступления за сборную Швеции.

Отметим, что шесть лет назад «Динамо» уже предпринимало попытку подписать Энрота, но тогда вратарь подписал контракт с «Баффало».