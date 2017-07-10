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Шведский вратарь из НХЛ может перейти в минское "Динамо"
Шведский голкипер «Анахайма» Юнас Энрот рассматривает возможность перехода в минское «Динамо», сообщает
В этом году Энрот выступал за «Анахайм» и «Торонто», проведя в сумме шесть игр в НХЛ, а также защищал цвета «Марлис» и «Буллс» в АХЛ.
У 29-летнего голкипера есть большой опыт выступления за сборную Швеции.
Отметим, что шесть лет назад «Динамо» уже предпринимало попытку подписать Энрота, но тогда вратарь
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Шведский голкипер "Анахайма" Юнас Энрот рассматривает возможность перехода в минское "Динамо", сообщает vk.com/hcdmn.
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