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Шведский вратарь из НХЛ может перейти в минское "Динамо"

11.07.2017 01:32 — Разное | Tut.by  
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Шведский голкипер «Анахайма» Юнас Энрот рассматривает возможность перехода в минское «Динамо», сообщает vk.com/hcdmn.


Reuters

В этом году Энрот выступал за «Анахайм» и «Торонто», проведя в сумме шесть игр в НХЛ, а также защищал цвета «Марлис» и «Буллс» в АХЛ.

У 29-летнего голкипера есть большой опыт выступления за сборную Швеции.

Отметим, что шесть лет назад «Динамо» уже предпринимало попытку подписать Энрота, но тогда вратарь подписал контракт с «Баффало».

 
 
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Шведский голкипер "Анахайма" Юнас Энрот рассматривает возможность перехода в минское "Динамо", сообщает vk.com/hcdmn.

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