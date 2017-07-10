Десять лет назад жительница Гомеля Татьяна Игнатенко впервые побывала в Париже. «Бросала монетки во все фонтаны и надеялась, хоть всерьез и не рассчитывала, вернуться сюда снова», — рассказывает девушка. В мае этого года Татьянина мечта сбылась — она вновь вернулась в Париж. 10-дневное путешествие обошлось в 370 евро, включая траты на дорогу, проживание, питание и достопримечательности.



Татьяна Игнатенко в Париже. Фото из личного архива героини.

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Гомель — Париж

— Воскресным вечером мы запрыгнули в плацкартный вагон поезда Гомель-Брест (5 евро с человека). Утром, преодолев совсем небольшое расстояние от железнодорожного до автобусного вокзала, мы сели на автобус Брест-Бяла-Подляска (5 евро, билеты покупали заранее в Гомеле). До Варшавы мы доехали на автобусе PolskiBus. Билеты покупали в Интернете примерно за три месяца до поездки, первый билет стоил 1 злотый, второй — уже 5 злотых.

В Варшаве мы провели ночь — снимали отдельную комнату через airbnb.com за 8 евро с человека. Дальше — самолет Ryanair. 30 евро, два часа полета — и мы во Франции! Прилетели мы в аэропорт Бовэ. А оттуда на трансфере — до самого Парижа. Дорога занимает час, а билет стоит 15 евро. Билеты покупали также заранее через интернет. Билеты без даты и конкретного времени — действуют целый год. Автобус останавливается около станции метро Порт-Майо. Оттуда отправляемся в арендованную нами на airbnb.com комнату. Две милые пожилые женщины не только помогли нам найти нужный дом, но и позвонили хозяйке в домофон, чтобы сообщить о двух туристках из Беларуси.

«Француженка мечтала увидеть Байкал»

— Немного об аренде жилья. Сайт я начала мониторить за четыре месяца до поездки. По моим наблюдениям, лучшее время для бронирования — за 2,5−3 месяца. Из-за небольшой задержки при бронировании мы упустили пару неплохих вариантов и, чтобы не снимать несимпатичные комнаты, решили разделить наше десятидневное пребывание на две квартиры.

Первая квартира находилась в пригороде Парижа Сен-Дени, в пятнадцати минутах ходьбы от метро. Комнату снимали в квартире у общительной пожилой француженки, мечтающей о поездке на озеро Байкал. Квартире, конечно, не хватало ремонта, но в целом было чисто, а хозяйку за все время видели раза два. За семь ночей мы заплатили на человека 63 евро.

Общественный транспорт. Начиная с дня приезда (это был вторник) и по воскресенье мы покупали билеты на метро. Купили каждая по карне (комплект из десяти билетов — так выгоднее, чем покупать по одному) за 15,5 евро. Уходили из дома утром и возвращались только вечером.

На каждый день у меня был заранее спланированный маршрут, с которого мы практически никогда не сбивались. Так что посмотреть успели все, что запланировали. Например, первый день — Эйфелева башня и окрестности (до второго этажа пешком — 7 евро, до третьего на лифте — 6 евро — итого 13 евро), второй день — остров Сите, Нотр-Дам де Пари (подъем на башни Нотр-Дам де Пари — 8 евро). Пасмурный день посвятили Лувру (15 евро). Билет в музей действует целый день, поэтому мы проходили там первую половину дня, потом пошли пообедать и прогуляться, а затем опять вернулись в музей.

На вторую неделю нашего пребывания мы купили недельный проездной (Passе Navigo Decouvert). Эта фиолетовая пластиковая карточка с фотографией стоила 5 евро. Пополнили ее на 22,5 евро, но зато мы были свободны в наших передвижениях. Эта карточка действовала во всех пяти зонах парижской агломерации и позволяла отъехать от Парижа километров на пятьдесят. За пределы Парижа ездит пригородный поезд (RER). На нем мы катались все вторую неделю с понедельника по субботу от нашего второго места проживания, которое находилось в южном пригороде Парижа Лимей-Бреванн (4 ночи — 45 евро на человека). Посетили Версаль и замок Фонтенбло. Итак, на проезд мы потратили 43 евро.

«На обед мы делали бутерброды с ветчиной»

— В день мы приезда мы чуть-чуть шиканули, купив Камамбер (4 евро) и бутылочку Бордо на акции (6 евро). Потом мы были чуть скромнее: пили Жан-Поль Шене (3 литра за 6 евро тоже на акции) и ели макаронами с сыром и сосисками на ужин. На завтрак чередовали хлопья с молоком и яичницу. На обед делали бутерброды с ветчиной и брали с собой. В общей сложности на еду потратили по евро 40, не больше.

Обратная дорога была аналогичной, за исключением того, что путь из Бяла-Подляски до Бреста мы ехали с пересадкой в Тересполе. По деньгам вышло почти то же самое.

У нас были и необязательные расходы — мы позволили себе немного гульнуть. Бутылочка шампанского, купленная и выпитая на Марсовом поле — 20 евро, пакет сувениров (в том числе майка I love Paris) — 25 евро, плюс мелочи типа кофе, круассанов, поход в итальянскую пиццерию и испанский ресторан.

В моем самостоятельно подготовленном путеводителе было порядка двухсот достопримечательностей. Трезво оценив свои возможности, сократила его до ста. Но! Их там тысячи — они там на каждом шагу! Я, конечно, опять набросала монет в фонтаны и опять очень уверена, что вернусь. Но вдруг?

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