Можно ли выселить бывшую жену без согласия: объясняет адвокат

Еще в далекие 1990-е мне как нуждающемуся в улучшении жилищных условий выделили двухкомнатную квартиру и заключили со мной договор найма на нее. В состав моей семьи вместе со мной входила моя бывшая жена. В начале 2000-х мы с женой развелись. Какое-то время после этого она активно обустраивала свою личную жизнь, меняла кавалеров, периодически уходила к ним, жила у них то по месяцу, то по полгода, с одним почти год продержались. Но чуть что не так — возвращалась в мою квартиру до нового витка в своих романах. Потом она таки вышла замуж. Уже года два она замужем, а съехались с нынешним мужем еще раньше. В моей квартире царят тишина, спокойствие и благополучие, никаких скандалов и выяснений отношений. Поэтому затеял с женой разговор, чтобы она выписалась из моей квартиры и прописалась у своего нового мужа. А она и говорит, что ей это вообще неинтересно, мало ли что в жизни может случиться, а так она всегда может быть уверена, что жить ей есть где. Конечно, за столько лет бывшая привыкла, что может уходить и приходить, когда ей вздумается. Но послушайте, я-то свое уже отмучился, уже и возраст не тот, и здоровье. И вообще, пост сдал, пост принял — пусть этот новый теперь с ней дела имеет. Поэтому у меня вопрос один — могу ли я с учетом всего написанного выше выселить бывшую жену без ее согласия?





Комментарий адвоката:

Ситуация, изложенная в обращении, настолько длительная, что за время ее существования успело смениться не одно жилищное законодательство. Однако подход к решению вопроса о правах граждан, которым в установленном порядке как членам семьи нанимателя жилого помещения были предоставлены права пользования и владения данным жилым помещением, но которые впоследствии утратили свой статус члена семьи нанимателя, остался неизменным.

Так, в соответствии с п. 3 ст.30 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 22 марта 1999 года № 248-З (далее — ЖК Республики Беларусь 1999 года), по общему правилу, если члены семьи нанимателя перестали быть членами его семьи, но продолжают проживать в этом же жилом помещении, они сохраняют свои права и обязанности.

Аналогичные положения зафиксированы в п. 4 ст.57 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 февраля 2012 года № 428-З (далее — ЖК Республики Беларусь 2012 года). А именно: в соответствии с названным пунктом, по общему правилу, бывшие члены семьи нанимателя жилого помещения, проживающие совместно с ним, сохраняют свои права и несут обязанности в соответствии с договором найма жилого помещения.

Справочно: в соответствии с п. 1 ст.221 ЖК Республики Беларусь 2012 года, нормы данного кодекса применяются к жилищным отношениям, возникшим после вступления его в силу. По жилищным отношениям, возникшим до вступления в силу ЖК Республики Беларусь 2012 года, он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после вступления его в силу.

Важно: исходя из смысла п. 5 ст.57 ЖК Республики Беларусь 2012 года, в случае выезда на постоянное место жительства в другое жилое помещение члены семьи нанимателя жилого помещения утрачивают права и обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения, и могут быть признаны в судебном порядке утратившими право владения и пользования жилым помещением.

Дополнительно: пунктом 12 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 июня 2014 года № 11 «О применении судами законодательства о договорах найма жилых помещений государственного жилищного фонда» прямо закреплено, что если бывший член семьи нанимателя выехал из жилого помещения, то он также в судебном порядке может быть признан утратившим права владения и пользования данным жилым помещением.

Таким образом, выезд вашей бывшей супруги на постоянное место жительства в другое жилое помещение является основанием для признания ее утратившей права владения и пользования жилым помещением и как следствие — основанием для снятия ее с регистрационного учета в спорной квартире.

Для достижения данных целей вам необходимо обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

Обратите особое внимание: разрешая спор об утрате ответчиком права владения и пользования жилым помещением государственного жилищного фонда, суду необходимо учитывать, что доказыванию и исследованию подлежит не только факт выезда ответчика из жилого помещения, о котором возник спор, но и то, в какое жилое помещение ответчик выехал и является ли оно постоянным или временным местом его проживания (п. 13 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь).

Имейте в виду: в период временного отсутствия у бывших членов семьи нанимателя сохраняются все права на жилое помещение в соответствии с договором найма жилого помещения (ст. 58 ЖК Республики Беларусь 2012 года).

С учетом вышеуказанных положений законодательства, для того чтобы получить желаемый результат и в судебном порядке признать бывшую супругу утратившей право пользования вашей квартирой, вам необходимо запастись доказательствами того, что выбытие бывшей супруги из спорного жилого помещения носит постоянный, а не временный характер.

Например, вышеуказанное постановление пленума Верховного суда Республики Беларусь в качестве возможных доказательств выбытия ответчика на место жительства в другое жилое помещение называет следующие сведения:

— приобретение им права владения и пользования другим жилым помещением и проживание в нем;

— уклонение от выполнения обязанностей по договору найма жилого помещения, в том числе от внесения платы за пользование жилым помещением и (или) жилищно-коммунальными услугами;

— регистрация брака и проживание с семьей в другом жилом помещении и проч.





Справочно: исходя из сложившейся судебной практики по делам этой категории существенное значение имеют следующие доказательства: показания свидетелей; материалы проверок правоохранительных органов относительно фактического проживания ответчика в том или ином жилом помещении; сведения почтовых отделений о поступлении / непоступлении почтовой корреспонденции на имя ответчика по месту его регистрации и фактического проживания; сведения об обслуживании ответчика в учреждениях здравоохранения по месту его регистрации и фактического проживания; информация о месте жительства, которую ответчик указывает при заполнении анкетных данных (например, при поступлении на работу); сведения оператора сотовой связи о месте нахождения базовых станций в моменты соединений абонента и прочие сведения, объем которых следует определять в каждом конкретном случае индивидуально.

Важно: в соответствии со ст. 20 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), обязанность представить необходимые для установления истины по делу доказательства лежит на сторонах, третьих лицах и других юридически заинтересованных в исходе дела лицах.

Обратите внимание: каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований или возражений (ч.1 ст. 179 ГПК Республики Беларусь).

Следует знать: для всестороннего, полного, объективного выяснения всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, суд содействует сторонам, третьим лицам и другим юридически заинтересованным в исходе дела лицам по их ходатайству в истребовании доказательств, когда представление таких доказательств для них невозможно (ст. 20 ГПК Республики Беларусь).

Поэтому в случае если получить ту или иную информацию самостоятельно вы не сможете, помните, что у вас есть возможность ходатайствовать перед судом о ее истребовании.

Справочно: выступая в качестве представителя или защитника, адвокат также имеет право самостоятельно собирать и представлять сведения, касающиеся обстоятельств дела, а также запрашивать справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, у государственных органов и иных организаций, которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии (п. 2 ст.17 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь»).

Мой личный совет: информация, изложенная в обращении, позволяет утверждать, что в вашей ситуации существуют правовые основания для достижения поставленной цели — признания бывшей супруги утратившей права пользования и владения спорным жилым помещением и последующего снятия ее с регистрационного учета в занимаемой вами квартире. Однако обращаться в суд следует только после того, как ваша позиция по делу будет проработана и подтверждена убедительными и достаточными доказательствами. И данное утверждение имеет особое значение для рассматриваемой категории дел. Ведь если ответчик заинтересован в сохранении за собой права пользования и владения спорным жилым помещением, то с большой долей уверенности можно предположить, что в ходе рассмотрения дела он предъявит к истцу встречный иск о вселении и всеми способами будет стремиться доказать, что его выбытие носит временный характер. Как следствие, ряд доказательств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела по существу, может быть умышленно сокрыт или искажен ответчиком по первоначальному иску. Именно во избежание этого в рассматриваемой ситуации максимальное количество доказательств в обоснование своей правовой позиции вам следует собрать еще до того, как вашей бывшей супруге станет известно об инициированном вами судебном разбирательстве.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, исковое заявление, ходатайства, заявления, юридическое обоснование вашей позиции, возражения против встречного иска и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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