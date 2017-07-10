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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси разгромили команду Ирландии на чемпионате Европы

11.07.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победили в третьем матче чемпионата Европы (дивизион 2) в израильском Эйлате, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ФИБА

Свою третью викторию подряд в предварительной группе «В» подопечные Ольги Подобед одержали над сверстницами из Ирландии — 68:42 (17:13, 15:8, 20:10, 16:11).

До этого белоруски были сильнее баскетболисток Румынии -70:68 и Хорватии — 79:72.

Сегодня на турнире день отдыха, а свой следующий поединок белорусские баскетболистки проведут 12 июля с командой Великобритании, которая в 3-м туре проиграла израильтянкам — 50:88.

Матчем с хозяйками соревнований 13 июля белоруски завершат первый этап чемпионата Европы.

Турнирное положение после трех игровых дней: Беларусь — 6 очков, Великобритания — 5, Израиль — 5, Хорватия — 5, Румыния — 3, Ирландия — 3.

В группе «А» положение таково: Германия — 6, Словакия — 5, Греция — 5, Чехия — 4, Украина — 4, Исландия — 3.

После окончания первого этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за три путевки в элитный дивизион континентального молодежного первенства.

 
 
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победили в третьем матче чемпионата Европы (дивизион 2) в израильском Эйлате.

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