Новое поколение Volvo XC60 только начало поступать в салоны европейских дилеров, а в придворном тюнинг-ателье Polestar уже подготовили тюнинг-пакет для всех модификаций модели.





Так, отдача топовой гибридной версии T8 Twin Engine, силовая установка которой развивает 407 лошадиных сил, после доработки в Polestar выросла до 421 «лошадки». Динамические характеристики доработанной версии в компании не раскрывают, но если стандартный кроссовер до 100 км/ч разгоняется за 5,3 секунды, то в исполнении Polestar первую «сотню» гибридный XC60 наверняка сможет разменивать на пять секунд. Запас электрохода при этом не изменился и достигает 45 км.





Также в Polestar подготовили комплект увеличения мощности для дизельных версий XC60 с двигателями D4 и D5, а также для модификаций T5 и T6 с двухлитровым бензиновым мотором — в итоге мощность повышена до 200, 240, 261 и 334 сил соответственно.

Прием заказов на XC60 с пакетами от Polestar начнется в ближайшее время. Стоимость тюнинг-комплектов пока неизвестна.