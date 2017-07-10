МИНСК, 11 июл — Sputnik. НАТО будет вести наблюдение за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории республики. Как сообщалось, участие в них примут порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности пригласить НАТО на учения, если представители Североатлантического блока пожелают .

"Мы будем наблюдать за учениями "Запад". Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами", — заявил Столтенберг в интервью телеканалу "112 Украина" .

Он призвал Москву уважать Венское соглашение, а также способствовать тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений. "НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы ни одной из стран-участниц альянса", — заключил Столтенберг.

Напомним, накануне стартовал заключительный этап подготовки войск связи к предстоящим учениям. Тактико-специальное учение продлится до 14 июля. Как проинформировали в Минобороны Беларуси, в мероприятии принимают участие военнослужащие управления связи Генерального штаба, соединений, воинских частей и подразделений связи ВС Беларуси, а также главного управления связи, управления связи Западного военного округа, воинских частей и подразделений войск связи Вооруженных сил России.

Читайте также:

Чем ответит Запад на учения "Запад-2017" >>