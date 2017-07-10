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НАТО будет следить за учениями "Запад-2017" в Беларуси

11.07.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. НАТО будет вести наблюдение за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО будет следить за учениями "Запад-2017" в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории республики. Как сообщалось, участие в них примут порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности пригласить НАТО на учения, если представители Североатлантического блока пожелают.

"Мы будем наблюдать за учениями "Запад". Все страны имеют право тренировать свои Вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами", — заявил Столтенберг в интервью телеканалу "112 Украина".

Он призвал Москву уважать Венское соглашение, а также способствовать тому, чтобы соблюдались прозрачность и предсказуемость военных учений. "НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы ни одной из стран-участниц альянса", — заключил Столтенберг.

Напомним, накануне стартовал заключительный этап подготовки войск связи к предстоящим учениям. Тактико-специальное учение продлится до 14 июля. Как проинформировали в Минобороны Беларуси, в мероприятии принимают  участие военнослужащие управления связи Генерального штаба, соединений, воинских частей и подразделений связи ВС Беларуси, а также главного управления связи, управления связи Западного военного округа, воинских частей и подразделений войск связи Вооруженных сил России.

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Теги: Минск
 
 
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Генсек альянса заявил, что предстоящие сентябрьские учения двух стран не представляют угрозы для стран Североатлантического блока.

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