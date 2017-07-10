Чего хотят женщины: почему чтение мыслей вам не поможет

Когда я смотрела фильм «Чего хотят женщины?» с Мэлом Гибсоном в главной роли, мне вдруг показалось, что если бы у какого-нибудь мужчины была суперспособность читать женские мысли, это вряд ли бы так радикально изменило его жизнь, как показано в фильме. Даже если бы такой супергерой сутками слушал то, что у большинства женщин в голове, он никак не продвинулся бы в смысле понимания женской природы, потому что часто мы, женщины, хотим несовместимых и противоположных вещей одновременно. Следовательно, даже зная, о чем мы думаем, сам Мэл Гибсон не мог бы нам угодить.

Приведу пример. Мы верим в вечное торжество любви, но в то же самое время ратуем за стопроцентную лояльность. Сейчас объясню, почему для меня это не всегда совместимо. На одном интернетном форуме какой-то мужчина создал тему, в которой просил дать ему совет. Говорил, что влюблен до беспамятства в коллегу по работе и что чувство взаимно, но при этом женат. Он также сообщал, что жену любит и семью разрушать не хочет. Естественно, народ живо отозвался на крик о помощи, и все стали наперебой советовать. Читая длинную до неприличия ветку, я даже вспомнила старый советский анекдот о том, как у армянского радио спросили: почему нельзя заниматься сексом на Красной площади? Армянское радио ответило: потому что замучают советами… Мужчины в основном просто советовали дать делу ход, лишь бы жена не узнала. К моему удивлению, женщины были более радикальны: они привлекли в свой аргументативный инструментарий любовь, а любовь, как известно, не знает границ, поэтому надо действовать как можно быстрее и в открытую; жена пусть знает — сама быстрее уйдет. От женской аудитории я в последнюю очередь ожидала энтузиазма в этом направлении, ведь именно мы чаще всего жалуемся на коварную полигамную мужскую сущность. Значит, мы все-таки поддерживаем полигамность, если речь идет не о своем, а о чужом муже? Я попыталась напомнить форумчанам о том, что долг и ответственность перед семьей никуда не денутся и что мужчина явно это понимает, поэтому и ищет народной поддержки. Может быть, не будем давать ему зеленый свет в виде общественного одобрения измены? Короче говоря, меня заклевали и выгнали из ветки, причем именно женщины. Мне дали понять, что из-за таких «ханжей», «фригидных стерв» и «моралисток», как я, в мире так много несчастной любви! Я не стала спорить, но подумала, что в это же время где-нибудь на соседнем форуме одна из таких поборниц любви уже стирает свое грязное семейное белье в общем виртуальном пространстве, жалуясь на то, что муж изменяет ей с какой-то потаскухой с работы. Вот скажите мне, какой прок Мэлу Гибсону в том, что он прочитает мысли этой женщины, если они у нее текут в абсолютно противоположных направлениях?

Я начала с данного примера, потому что именно после этого случая я стала обращать внимание на то, что женщины очень часто не видят или отказываются видеть свою ситуацию в системном поле, упрощая ее до уровня собственной жизненной позиции и выбирая моментальное решение без того, чтобы увидеть перспективу. Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять, что единодушие на форуме выражали незамужние дамы в поисках, которым было не до того, чтобы подумать на два шага вперед. Но такой бессистемный подход к решению жизненных вопросов приводит к тому, что Мэл Гибсон нервно курит в коридоре, а сама женщина в это время мечется туда-сюда и мучается потом от внутренних противоречий.

Мне кажется, можно выделить две проблемы, которые мешают разобраться в женских желаниях, даже если мы не скрываем мыслей. Во-первых, это неопределенность жизненного вектора, и во-вторых, полный бардак в смысле моральных и ценностных ориентиров, который возникает от вышеупомянутой узколобости, т.е. когда мерилом моральности является своя собственная жизненная ситуация, а не объективные обстоятельства. Спешу оговориться, предвидя плевки в свою сторону, что данное умозаключение является абсолютно субъективным и основано лишь на личных наблюдениях. Следовательно, я никоим образом не претендую на объективность и истину в последней инстанции.

Неопределенность жизненного вектора или отсутствие четкого понимания своей цели особенно бросается в глаза, когда речь заходит о гендерных ролях в семье. Недавно моя знакомая, по совместительству классическая жена-домохозяйка, жаловалась на то, что она чувствует себя несчастной в браке и часто ссорится с мужем. При этом в течение одного монолога, который длился не дольше часа, прозвучали сразу три взаимоисключающие пожелания вариантов развития дальнейших событий: она сказала, что хочет 1) развод, 2) ребенка и 3) искать работу, и это не в контексте «или-или», а скорее «и-и». При этом развод у нее никак не ассоциируется с потерей привычных средств к существованию, а используется как ультимативная стратегия, больше направленная на сохранение существующего образа жизни; работа связана не с заработком денег, а с претензией на собственную волю и независимое времяпрепровождение, а ребенок воспринимается лишь как инструмент укрепления брачных уз, но при сохранении существующего порядка вещей стремление к гендерной самостоятельности и крепкая семья — это противоречащие друг другу вещи.



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Короче, в голове каша. Я ей говорю: «Теперь представь, что тебе надо каждый день быть на работе, а беспросветный домашний быт при этом никто не отменял, т.е. готовить и убирать все равно придется, только не целый день, а до и после работы. Значит, когда ради тебя кто-то ходит на работу, нужно как минимум перестать нервничать…». И пока я это говорю, понимаю, что при таком раскладе я могу вложить ей в голову какие угодно идеи, рассказав, например, о том, как британские суфражистки голодали в тюрьмах в начале двадцатого века, но потом ее муж мне скажет, что я ему жену сломала, а кто я такая, чтобы играть в чужие игрушки?

Действительно, женщины без вектора в жизни могут быть очень уязвимы и подвержены влиянию. Особенно это заметно, когда женщина оказалась волей-неволей хозяйкой своей судьбы (не в смысле незамужнего семейного положения, а в смысле относительной финансовой свободы). Казалось бы, это здорово. Кайфуй помалу. Но и здесь отсутствие навыков целеполагания превращает независимых самодостаточных женщин в клише из анекдота: «Разрешите представиться: мастер спорта полковник Чингачгук!» Потребительское общество втягивает нас в очень жестокую и циничную гонку за чужими идеалами, и мы уже не видим леса за деревьями. Мы бесконечно учимся, добиваемся, соревнуемся, преодолеваем, видим в знаменитостях, рекламирующих за деньги свой образ жизни по телевизору, ролевые модели, не замечая при этом самое главное — свою собственную жизненную цель. Вам доводилось краем глаза видеть рекламу чая «Липтон» с участием Екатерины Седых? Ну, допустим, у многодетной женщины-врача были свои причины сесть за руль гоночного автомобиля, чтобы «осуществить мечту» (подразумевается, что семья с детьми и хорошая профессия — это еще не повод радоваться), а главное, у нее были возможности и время. Проблема в том, что, чтобы продать чай «Липтон», эксплуатируется притянутый за уши образ женщины, которая везде успела, а мы принимаем его за чистую монету, и понеслось: я много работаю, я выдающийся специалист в своей области, у меня два высших образования, имеются десятки сертификатов об оконченных курсах и посещенных семинарах, я учу иностранные языки, слежу за собой, считаю калории, путешествую, еще у меня между делом есть муж, трое детей, и мне удается все совмещать, я провожу много времени с семьей, мы рисуем и поем, ходим в театр и в кино, и перед сном я читаю Гёте в оригинале… Либо кто-то врет, либо уже на пути к депрессии и женщину надо спасать, потому что в погоне за «галочками» она перестает задавать главный вопрос: зачем ей все это нужно. Говорят, кораблю, который никуда не плывет, ни один ветер не будет попутным. Да, не всегда получается доплыть. Да, цели могут меняться на противоположные, т.к. меняются обстоятельства и жизнь требует от нас гибкости и хорошей реакции, но нельзя идти ко всем подряд целям практически одновременно.

Помимо проблемы с определением жизненного вектора, у многих из нас наблюдается морально-ценностная дезориентация. Ведь мало определиться со своими хотелками, нужно понимать, что любая цель достигается только в пределах существующей системы ценностей. В этом смысле мы уже давно хотим усидеть на двух стульях, опять пытаясь совместить несовместимое, а именно: современные прозападные ценности и традиционное патриархальное мировоззрение. С одной стороны, мы со знанием дела декларируем равноправие мужчин и женщин и равные свободы и возможности для всех. С другой стороны, где-то в розовых мечтах не видим себя полноценными, если не получается завершить карьеру в роли домохозяйки с обеспеченным мужем под боком. Имея возможность учиться и работать, мы ноем, что приходится самостоятельно себя обеспечивать. А находясь на содержании, внезапно начинаем бороться за право на труд и образование и отстаивать феминистические интересы. Гипотетически, если придется побороться на деле за свою ценностную картину мира, то какие ценности мы будем защищать? Право голоса? Право на образование? Право на труд?

Ладно, забудем про право голоса. Если говорить о нашей стране, то оно в последнее время не особо здесь помогло ни мужчинам, ни женщинам. Но образование? Меня терзают смутные сомненья, потому что я сама работаю в этой сфере и часто являюсь свидетелем вполне типичной ситуации, когда доступ девушек к высшему образованию у нас воспринимается только лишь как стартовая площадка для удачного замужества. Знакомые пристроили (я подчеркиваю слово «пристроили») дочку в БГУИР, и я спрашиваю, зачем, у нее разве есть способности к программированию? Они говорят, что нет, но толкового парня встретить больше шансов и меньше конкуренция. Очень дальновидно, не так ли? Получается, если бы перспективного мужа можно было встретить без того, чтобы парить мозг четыре года за партой, то кому ваше высшее образование надо?

Боюсь, что реальный выход окажется слишком сложен для тех, кто потерялся в противоречивости своих желаний: это именно вышеупомянутое образование в любом его проявлении не ради очередного сертификата, диплома или мужа, а ради собственно знаний, стимулирования и развития навыков критического мышления. Но здесь возникают новые поводы для противоречий. Я заметила, например, что во многих современных женских фильмах главные героини часто демонстрируют недюжинную эрудицию, которая берется неизвестно откуда и нарушает целостность образа. Из популярного, культового и девчачьего, возьмем Беллу Свон из «Сумерек».

Она с легкостью на слух узнает отрывок из «Лунного света» Клода Дебюсси. Скажите честно все, у кого есть высшее образование (музыкальное в том числе): кто слушает в свободное время «Лунный свет»? А вот Белла Свон слушает. Потом мы попадаем в ее комнату, узнаем ее быт, и разве мы видим хоть какой-то намек на такой зашкаливающий уровень общего развития? Ее родители? Ее круг общения? Ее образ жизни? Ее школа? После уроков она идет не в музыкальный класс и не в библиотеку, а по магазинам с подругами. Да, по сценарию ее это тяготит, но тем не менее. В ее комнате нет сотен зачитанных книг (даже нет ни одного потрепанного экземпляра «Грозового перевала», книги, которую она так любит), нет учебников французского языка, нет пианино или другого намека на интерес к классической музыке, т.е. она обычная провинциальная американская девушка-подросток с соответствующим образом жизни. Откуда взялся Дебюсси, не могу понять? Где следы потраченного времени, необходимого для того, чтобы дойти до французской музыки 19-го века посреди забытого богом американского поселка? Короче, современная поп-культура нам демонстрирует примеры женских жизненных сценариев, где есть образование, знания, эрудиция, к которым даже прилагается сбывшаяся мечта в виде любви нетривиального кавалера, а усилий по достижению этого уровня нигде нет. Оказывается, так можно: живешь, спишь, ешь, а потом — бац, и цитируешь Эмили Бронте…

Мне кажется, что именно отсюда растут ноги нашей женской неприкаянности. Окружающий мир настолько стал озабочен продажей товаров и услуг, что из всех жизненных сфер внезапно пропал куда-то этап усилий, а сами жизненные цели превратились в объект потребления. Покупайте наш аудиокурс английского языка, и за три недели вы с легкостью овладеете базовым английским! Где фраза: нужно, блин, сесть, потратить время, напрячь мозг и выучить? Но в этом случае никто ничего не купит, потому что сесть и выучить можно и так. Вы знаете, что книжное издательство Harper Collins, переиздавшее «Грозовой перевал» Эмили Бронте в готическом стиле «Сумерек», намекая на то, что именно эту книгу любит читать на досуге Белла, продало в четыре раза больше экземпляров? Еще раз повторяю, что у образа Беллы нет никаких внешних и внутренних предпосылок к такому выбору книги для чтения и цитирования, кроме как повышение количества продаж у Harper Collins. Хорошо еще, что автор саги о вампирах Стефани Майер выбрала не Mein Kampf, а могла бы, и главное, никому бы не показалось странным, что данный литературный труд составляет часть картины мира американской простушки. Ведь не показался же странным «Лунный свет». Но самое смешное, что для чтения «Грозового перевала» необходим определенный читательский опыт и знание литературы, так что отзывы тех, кто прочитал любимую книгу любимой героини, в интернетных чатах свелись к тому, что там «слишком много букв». Вы понимаете, какой возникает predicament: одним важно продать любой ценой, а другим — купить, а не разобраться. Где этап усилий по критическому извлечению идеи, пониманию смысла?

Неудивительно, что женщины легко теряют направление, дезориентируются в моральных ценностях и занимаются бессистемным целепотребительством. Мы живем в искривленной маркетингом реальности: одни продают, чтобы продать, другие покупают, чтобы купить, и нам это уже не кажется ненормальным. Мы все лепим в кучу, не анализируем, не пытаемся осмыслить. Поэтому незамужние женщины жалуются на то, что их женатые любовники на них не женятся, а, выйдя замуж, те же женщины будут жаловаться на то, что их мужья им изменяют, домохозяйки жаждут финансовой независимости, а финансово независимые ждут своих олигархов, детей рожаем, чтобы потом все бросить и пойти учиться, поступаем в вуз, чтобы выйти замуж… Все смешалось в доме Облонских… Мы хотим мгновенных решений без труда и усилий, а общество потребления нас к этому только подстегивает, нашептывая на ухо из интернета и телевизора: не смей останавливаться и задумываться о смысле происходящего, если уже есть профессия, семья и дети, срочно надевай шлем и вперед, на «Формулу-12». Ну кто-то же должен покупать женские гоночные костюмы… В результате в голове — опять каша, в душе — диссонанс, а Мэл Гибсон снова тянется за сигаретой.

P. S. Я ни в коем случае не призываю женщин ни к чему не стремиться и ничего не хотеть от жизни. Но чтобы избежать тупика, в который могут привести собственные противоречия, я призываю задуматься, если вы чего-нибудь захотели: 1) насколько это ваше личное желание, соответствующее вашей натуре. Может, просто кто-то хочет увеличить продажи за ваш счет; 2) вписывается ли ваше желание в общую систему разделяемых и поддерживаемых вами ценностей. Мне кажется, что эти простые вопросы не помогут стать счастливее, но так можно сделать движение по линии жизни более осмысленным и продуктивным. Если это то, чего вы хотите.