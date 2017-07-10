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Тактический глушитель пулемета загорелся и развалился после 700 выстрелов

11.07.2017 09:05 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники торговой сети West Coast Armory решили проверить, на сколько выстрелов хватит супрессора (устройство, которое сочетает в себе функции глушителя и пламегасителя) для ручного пулемета M249 SAW, который используется в армии США. Видеоролик с отчетом они опубликовали на собственном канале YouTube.

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Супрессор раскалился уже спустя 25 секунд непрерывной стрельбы и загорелся на 28-й. К концу 36-секундного ролика устройство разрушилось, переломившись на две части. M249 SAW — вариант ручного пулемета FN Minimi для армии США калибра 5,56×45 мм. Пулемет комплектуется 100- или 200-зарядной разъемно-звеньевой лентой M2.

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Супрессор раскалился уже спустя 25 секунд непрерывной стрельбы и загорелся на 28-й.

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