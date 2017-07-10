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В Столинском районе Audi насмерть сбил велосипедиста
В ДТП в деревне Белоуша, Столинского района, погиб 59-летний велосипедист, сообщает пресс-служба МВД.
Авария произошла 10 июля в 9.25. 25-летний водитель Audi сбил пожилого жителя деревни Туры, который ехал на велосипеде. С места ДТП пострадавшего доставили в больницу, где в 17.40 он умер.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах в связи с участившимися случаями наезда на велосипедистов. Так, 8 июля в Лунинце под колеса авто
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С места ДТП пострадавшего доставили в больницу, где в 17.40 он умер.
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