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В Столинском районе Audi насмерть сбил велосипедиста

11.07.2017 09:38 — Разное | Tut.by  
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В ДТП в деревне Белоуша, Столинского района, погиб 59-летний велосипедист, сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла 10 июля в 9.25. 25-летний водитель Audi сбил пожилого жителя деревни Туры, который ехал на велосипеде. С места ДТП пострадавшего доставили в больницу, где в 17.40 он умер.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах в связи с участившимися случаями наезда на велосипедистов. Так, 8 июля в Лунинце под колеса авто попала 9-летняя велосипедистка. Девочка осталась жива, но получила травмы.

 
 
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С места ДТП пострадавшего доставили в больницу, где в 17.40 он умер.

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