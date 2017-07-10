REALTY.TUT.BY начинает публиковать истории, присланные на конкурс «Дачная переделка» . В них читатели рассказывают, как они сделали ремонт в старом дачном доме, а возможно, и вовсе снесли старый дом, чтобы возвести новый и привести в порядок участок. Сегодня — первая история «Дачной переделки».

Рассказ Владимира:

— Дачу строили в Березовском районе Брестской области в садовом товариществе «Пралеска». В начале 90-х самым доступным материалом были шлакобетонные блоки. Из них мы подняли под крышу стены, затем поставили стропильную систему и накрыли крышу шифером. После установки окон и дверей она «выстаивались» несколько лет.

Внутри дом был оштукатурен по блокам, настелены деревянные полы, готов черновой вариант потолка. В таком виде дача простояла до 2000-х годов и, поднакопив денежных средств, мы приступили к чистовой отделке.





В семье имелись астматики, и под пол мне пришлось засыпать речной промытый песок: он не летучий. Все стены мы зашили деревянной вагонкой, полы и потолок на первом этаже — натуральная доска. Потолок на втором этаже тоже из вагонки — для утепления. Били на каркас из бруса, а простенки утепляли пенопластом или деревянной стружкой. Вся «столярка» деревянная.





В доме поставлена печь и камин, что очень удобно в весенне-осенний период, когда идут дожди или наступают холода. Протопив печь, мы готовим еду и сушим одежду.





Было только одно неудобство: в дом заносилось много песка и грязи на обуви. Мы решили эту проблему: пристроили по всей длине дома веранду, в которой был установлен умывальник, а слив выведен в сад. На веранде также установили вторую дверь с противомоскитной сеткой, что полностью исключило попадание в дом комаров и мух.





Для второго этажа тоже изготовили раму с противомоскитной сеткой, что позволило постоянно держать дом с притоком свежего воздуха и, соответственно, вентиляцией.

К веранде пристроили высокое крыльцо, там оставляем обувь. Зайдя на веранду, все переобуваются — и в доме всегда чисто.





На веранде пол застелили линолеумом, а на крыльце постелили коврик из искусственной травы, которая позволяла вычистить обувь от песка и грязи. Там же разместили диван и банкетку, большой стол и кофейный. За ними можно сидеть под музыку и со светом хоть до утра безо всяких комаров и мошек.





Окна на веранде закрываются занавесками и легкими цветными шторами. Также от нагревания веранду защищает виноград, посаженный вдоль стены и по перголам поднимающийся до самой крыши. Листья создают прохладу в любую жару и радуют глаз богатым зеленым цветом.





С юга и юго-востока стена почти глухая, есть только одно окно на втором этаже. Так сделано специально: эта часть дома большую часть дня освещена, и к дому пристроили навес, способный уместить два легковых автомобиля и склад дров. Часть из них идет на протопку печи, а другая — из лиственных чурбаков — много лет сушится и используется только для мангала при готовке шашлыков.

Перед домом газон, с двух сторон закрытый от соседей стенами из винограда. Для этого почти 3 года (с 2013 по 2016) я вкапывал и бетонировал столбы, между ними натягивал проволоку и высаживал саженцы синего винограда, в народе прозванного «Изабеллой». По центру вкопан железный столб: он как бы поддерживает верхний ярус проволоки, по которой через пару лет разросшийся виноград создаст зеленую крышу. Фото сделано еще до этого события.





На этот же столб в металлическом рукаве выведен свет. Возле него расположено место для летней готовки, огнище, где можно сжигать мусор и обрезки веток, готовить на решетке пищу, варить уху. Рядом можно уютно посидеть у огня на лавочках после ночного купания. Разведя огонь, мы берем из костра угли, ставим рядом мангал и делаем шашлыки.

Нужно отдельно сказать, что для хорошего и полноценного отдыха нужен чистый воздух, такая же вода и душевное спокойствие. Все это есть в нашем уникальном месте, так как в округе нет дымных производств, а почва богата кремнием, и поэтому вода в колодце очень вкусная и полезная. Сам дачный кооператив окружен сосновым лесом, водоем дает необходимую влажность и чистоту воздуха: место тихое и до озера всего пять минут неспешного ходу.

Про озеро нужно сказать отдельно: аналогов в РБ я не встречал. Обычно из озера или реки выходишь — и ноги всегда в иле или глине. Здесь же пляж из желтого песочка, и вдоль него уже выросли разные кусты и ивы, которые дают тенек. Само озеро неглубокое, без ям. Отойдя на метров 20−30, я стою всего по пояс в воде, поэтому озеро быстро прогревается. Обычно уже в мае мы открываем купальный сезон. Вода чистая, что подтверждают живущие в нем головоногие моллюски. И самое прекрасное: у озера на пляже нет ни комаров, ни мух, ни слепней, и можно лежать до самого захода солнца на песочке, не опасаясь быть покусанным.

Строительство дачи и колодца вместе с установкой забора в 90-х шли три лета, и на работы по постройке дачи тогда было потрачено денежных средств почти как на двое «Жигулей», очень в то время дефицитных. Постройка веранды и благоустройство двора (дорожки, колодец, душ с баком на 200 литров, навес для машин, сарай для инструмента и садового инвентаря, четыре линии винограда) потянули еще где-то на 13 812 BYN (7000 у.е.), это без учета высаженных кустов малины, крыжовника, смородины, а также пионов вдоль дорожек и других мелочей. Но мы не жалеем: теперь каждый год у нас есть возможность отдыхать в экологически чистой зоне, в прекрасном месте, в чистоте и уюте и наслаждаться окружающей природой.

Отдельную статью я еще могу написать про то, как сутки напролет каждую весну поют соловьи, как в начале лета урчат лягушки в канале рядом с дачами, как здорово наблюдать за журавлями, которые летят над дачами утром и вечером, с озера и на озеро, как по каналу ходят цапли, охотясь на рыбу и как богаты леса на ягоды и грибы… Но это уже другой текст.

Прошу извинить за качество фото: они делались на простой телефон и устарели на 3 года. Зато — свои!

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