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Определен состав сборной Беларуси на Кубок короля в Таиланде

11.07.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Штаб футбольной сборной Беларуси определился с составом игроков на Кубок короля в Таиланде, который пройдет в Бангкоке с 14 по 16 июля, сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

10 июля на комплексе футбольных полей АБФФ прошла первая тренировка сборной клубов национального чемпионата Беларуси.

В расширенный список был включен 31 футболист. Но Александр Макась, Алексей Залесский и Михаил Шибун пропустят предстоящий турнир по причине травм.

В окончательный список футболистов, которые сегодня отправляются в Таиланд, вошли 22 игрока:

Вратари: Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);

Защитники: Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов (оба — «Витебск»), Станислав Сазонович («Гомель»);

Полузащитники: Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный (оба — «Минск»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия-Мозырь»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк);

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).

Сборная клубов отправится в Бангкок авиарейсом компании «Этихад» транзитом через Абу-Даби.

14 июля состоятся два полуфинальных поединка, затем 16 июля будет сыгран финальный матч, а также игра за третье место.

Полуфинальный матч против сборной Буркина-Фасо состоится 14 июля в 12.30 по белорусскому времени. В 15.30 состоится поединок КНДР — Таиланд.

Сборная Беларуси ранее не встречалась ни с одним из трех соперников.


Игорь Криушенко рассказал, что на Кубке Короля у него будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в национальную команду.

Для сборной Беларуси результаты предстоящих матчей не будут учитываться в рейтинге ФИФА.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Штаб футбольной сборной Беларуси определился с составом игроков на Кубок короля в Таиланде, который пройдет в Бангкоке с 14 по 16 июля.

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