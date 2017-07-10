Криушенко: На Кубке короля для сборной Беларуси все будет бесплатным

Накануне вылета в Таиланд для участия в Кубке короля представители тренерского штаба сборной клубов национального чемпионата Беларуси Игорь Криушенко и Людас Румбутис рассказали о подготовке и задачах на предстоящий турнир.



Игорь Криушенко и Людас Румбутис. Фото: abff.by

— Как вообще возник вариант с этим турниром?

Криушенко: В АБФФ пришло приглашение на участие в турнире. Немаловажный момент, что для сборной все бесплатно — перелет, проживание. Учитывая, что в чемпионате перерыв, мы пришли к мнению, что это неплохой момент посмотреть ребят, которых где-то пропустили, может, недооценили. Учитывая, что много кандидатов из молодежной сборной незадействованы — решили взять ребят из «молодежки», чтобы люди до официальных игр получили хорошую практику, а тренерский штаб — информацию.

— Ходит много пересудов — кого вызвали в сборную клубов, кого не вызвали. Как вы отбирали 31 футболиста?

Криушенко: Здесь имело значение, как игрок выглядит в чемпионате, в играх, которые мы можем посмотреть. Второе — возрастной момент, насколько долгосрочная перспектива этого игрока в футболе. Ну и определенные качества — скоростные, дриблинг.

— «Шахтер» вылетел из еврокубков. Не было ли желания взять кого-нибудь из этой команды?

Криушенко: Ребята оттуда наигрались уже — сыграли много матчей. Расширенный список подавался для открытия виз до игр «Шахтера» в Лиги Европы, поэтому изменить его уже нельзя.

— В товарищеских матчах, футболисты обычно играют по тайму. А главные тренеры будут тоже по тайму управлять?

Криушенко: У нас будет совместное руководство, все решения будут приниматься совместно, никаких разграничений не будет. Будем руководить вместе, какие-то нюансы, моменты. Одна голова хорошо — а две лучше. Попробуем так осуществить руководство на этом турнире.

Румбутис: Потому что есть и молодежь в команде — 1996−1997 годов рождения. Как один футболист написал: «Я некоторых не знаю». Ну, он, наверное, не здесь играет. Эта лучшая молодежь на данный момент. Кроме игроков из 4 команд — «Динамо-Минск», БАТЭ, «Динамо-Брест», «Шахтер». Это наше ближайшее будущее в футболе, через 2−3−4 года. Хочется посмотреть, на что они способны в психологическом плане. Ажиотаж приличный, стадионы заполняются — по 30 тысяч зрителей. Посмотрим, кто на что способен, опираться на них в будущем или не опираться.

— Выделяется в списке Печенин из первой лиги. По каким критериям его вызвали?

Румбутис: Печенин на голову выделяется в первой лиге. Он единственный из первой лиги, кто играет за молодежку, так как тренируется с футбольным клубом «Витебск». Он постоянно в высшей лиге. Он дал согласие на переход в «Нафтан», потому что парень должен иметь игровую тактику. В предпоследней игре они выиграли у кого-то 4:3, он, будучи крайним защитником, отдал 3 голевые передачи. Я считаю, что это очень даже нормально. Поэтому он здесь.

Хотели взять Шибуна из «Шахтера», но он после матча с «Судувой» сказал, что есть проблемы с задней поверхностью бедра. Естественно, не будешь везти человека, который опасается за свое здоровье. Вчера он сыграл — слава богу, что все обошлось. Поэтому и был список из 31 игрока — вдруг какие-то форс-мажоры.

— Вопрос по Шибуну. Сыграл в чемпионате 1 матч — вызов на перспективу?

Румбутис: Почему? Он неплохо выглядит, тренируется с основной командой. Во вчерашнем матче первый гол в принципе сам сделал. Вы же сами видите, сколько в «Шахтер» привозится легионеров, поэтому даже самому талантливому парню иногда сложно пробиться. Мы поддерживаем таких. У парня есть сумасшедшая скорость и хорошее владение мячом на скорости. У нас таких футболистов, к сожалению, мало. Поэтому мы и даем ему аванс, вызываем в сборную.

— Вы сказали, что список сокращен. Как известно, Алексей Залеский и Александр Макась из-за микротравм выбыли. Может быть, кто-то еще выбыл по здоровью?

Криушенко: Эти два футболиста больше по здоровью, есть футболисты, которые по моментам трансферных вопросов остались. Есть нюансы, по всем распространяться смысла нет. Для этого список и расширялся, чтобы у нас был запас перед выездом.

— Будем играть на 65-тысячном стадионе. Психологически не задавит такая атмосфера наших ребят?

Криушенко: Будем надеяться, что не задавит. Никогда белорусы трусами не были. Много молодых, много кто не играл в еврокубках, при большой аудитории. Психологический момент здесь тоже присутствует. Будем надеяться, что ребята с честью выдержат это.

— С капитаном определились?

Криушенко: Пока нет, но может так сложиться, что две игры сыграют два разных состава. Будет назначаться капитан, но это будет человек постарше, который сыграл побольше игр.

— Определились с вратарем на турнир?

Румбутис: Вратари примерно одинакового уровня. Очень хорошие отзывы по Василючику из «Городеи», Дударь неплохо стоит. Последнее слово будет за тренером вратарей. Хотелось бы угадать, кто из них отстоит на ноль.

— Полуфинал играем с Буркина-Фасо, командой, которая намного выше нас в рейтинге ФИФА. Не будет ли психологической неустойчивости у ребят перед соперником?

Криушенко: Я считаю, что здесь наша задача постараться сделать так, чтобы ребята, которые выйдут в игре, никого не боялись. Чтобы ребята вышли и показали свои лучшие качества, невзирая на соперника и сопротивление.

Румбутис: Я думаю, что Буркина-Фасо не будет играть основным составом, много игроков из французского чемпионата еще не начали подготовку. Я думаю, что будет местный чемпионат, который еще продолжается. С другой стороны — какая разница, кого обыгрывать?

— Для какой сборной — национальной или молодежной — даст больше пользы этот турнир?

Румбутис: Я думаю, для обеих сборных даст. Мы хотим проверить ближайший резерв. У нас игроков 1996 года рождения хорошей возможности проверить больше не будет. Нужно смотреть, на что они способны. Может нам вообще, что называется, не стоит выходить и играть на международной арене. За счет таких турниров у игроков есть шанс понять, к чему надо стремиться. Играть в своей песочнице очень комфортно, но надо выезжать за пределы песочницы и смотреть, как там. Может, ты не в этой песочнице колупаешься.

Криушенко: Соглашусь, вживую, через бой и игру каждый на своей шкуре должен это прочувствовать. Краткосрочная перспектива тут, скорее, для молодежной сборной, а долгосрочная — для национальной.

— Сборная клубов — это разовая акция или мы еще увидим эту команду?

Криушенко: Тут зависит от количества турниров, на которые нас будут приглашать. Основная часть матчей несет рейтинговый момент. Этот турнир не будет отражаться на рейтинге национальной сборной. Если будут такие турниры — надо возить и сборную клубов, чтобы смотреть и смотреть ребят, чтобы не пропустить никого — просеивать через сито все, что у нас есть. Не так уж мы богаты на футбольные таланты.

Румбутис: В СССР 15 республик было. Например, в Армении и Украине играли в совершенно в разный футбол. Постоянно мы были в этом котле, и все лучшее брали. Сейчас 2−3−4 клуба могут похвастаться, что они сыграли за сезон с командами Турции, России и других стран. 10−12 клубов крутятся здесь: они не могут сравнить себя с другими. Мы колупаемся в своей песочнице. Эти игры должны расширить кругозор. Если будут такие предложения по сборной клубов — федерация никогда не откажется от этого. Хоть таким образом можно узнать, кто ты такой. Мы можем оценить свой уровень и понять, к чему идти.