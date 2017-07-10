В Гомеле водитель Ford столкнулся с маршруткой, после чего потерял сознание и врезался в фургон

ДТП случилось вечером 10 июля, около 19.00, на проспекте Октября, сообщили в ГАИ Гомельской области.





62-летний водитель Ford двигаясь по дворовой территории проспекта, в районе домов № 80 и № 82, при выезде не предоставил преимущество и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter. 25-летний водитель Mercedes-Benz ехал проспекту Октября, со стороны Студенческого проезда в направлении улицы Косарева.





После столкновения водитель Ford потерял сознание. Автомобиль продолжил движение по проспекту Октября и в районе дома № 120 столкнулся с припаркованным Peugeot Boxer.





Водителю Ford понадобилась помощь спасателей. При помощи специального инструмента сотрудники МЧС деблокировали мужчину. После чего пострадавшего передали медикам и доставили в областную больницу.