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В Гомеле водитель Ford столкнулся с маршруткой, после чего потерял сознание и врезался в фургон

11.07.2017 10:23 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось вечером 10 июля, около 19.00, на проспекте Октября, сообщили в ГАИ Гомельской области.


62-летний водитель Ford двигаясь по дворовой территории проспекта, в районе домов № 80 и № 82, при выезде не предоставил преимущество и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter. 25-летний водитель Mercedes-Benz ехал проспекту Октября, со стороны Студенческого проезда в направлении улицы Косарева.


После столкновения водитель Ford потерял сознание. Автомобиль продолжил движение по проспекту Октября и в районе дома № 120 столкнулся с припаркованным Peugeot Boxer.


Водителю Ford понадобилась помощь спасателей. При помощи специального инструмента сотрудники МЧС деблокировали мужчину. После чего пострадавшего передали медикам и доставили в областную больницу.

 
 
Ссылка на источник 21
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Водителю Ford понадобилась помощь спасателей. При помощи специального инструмента сотрудники МЧС деблокировали мужчину. После чего пострадавшего передали медикам...

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