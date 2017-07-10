МИНСК, 11 июл — Sputnik. Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", входящего в топ-30 российских банков и принадлежащего бизнесменам из Беларуси — отцу и сыну Алексею и Юрию Хотиным.



© Sputnik / Виктор Толочко БСБ Банк лишится лицензии: что будет со счетами и вкладами?

Центробанк РФ усмотрел признаки недостоверности отчетности банка "Югра" и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами. В связи с введением моратория на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Центробанком возложены функции временной администрации банка сроком на полгода. Полномочия акционеров и органов управления банка приостановлены.

По данным начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, убыток банка за 2016 год составил 32,3 миллиарда российских рублей, за первый квартал 2017 года — 2,5 миллиарда рублей. Осадчий не исключил, что объем "дыры" в балансе банка "Югра" может превысить 100 миллиардов рублей.

Если Банк России подтвердит размер "дыры" в балансе банка, это станет одним из самых дорогих дисбалансов в истории банковской системы РФ.

Банк "Югра" работал по схеме "пылесоса" — привлекал средства населения и направлял их на финансирование девелоперских и нефтяных бизнес-проектов собственников банка — отца и сына Хотиных, отметил Осадчий.

О том, кто такие отец и сын Хотины, что их связывает с Беларусью, какую роль играет Минское суворовское училище в формировании бизнес-элиты России и о том, что же на самом деле случилось с банком "Югра", читайте в обзоре Sputnik.

Кто такие отец и сын Хотины?

По данным Forbes, бизнесмены из Беларуси отец и сын Юрий и Алексей Хотины на российском рынке стали известны как крупные девелоперы: в рейтинге Forbes "Короли недвижимости" по итогам 2015 года они занимают восьмое место. Их доход от сдачи в аренду недвижимости в Москве, по некоторым данным, за 2015 год составил более 320 миллионов долларов.

Изначально Хотины занимались в Беларуси производством косметики и бытовой химии — глава семьи Юрий Хотин руководил фирмой "Белкосмекс". В середине 1990-х они перебрались в Москву, арендовали помещение на территории мясокомбината им. Микояна и продолжили производить бытовую химию. В 1998 году комбинат обанкротился, а Хотины за бесценок купили на торгах один из корпусов завода.

Известно, что Алексей Хотин родился 21 мая 1974 года в Минске, в 1991 году закончил Минское суворовское военное училище, в 1997 — Российский экономический университет имени Плеханова.



© Sputnik Алексей Дружинин Мазепин летит на переговоры с Лукашенко: будет новый калийный альянс?

Интересно, что выпускниками Минского суворовского училища также являются нынешний основной акционер и совладелец Уралкалия Дмитрий Мазепин и его друг, владелец 20% акций Уралкалия Дмитрий Лобяк.

Алексей Хотин входит в число 100 богатейших людей России, под его контролем полностью или частично находится множество крупных компаний, в числе которых финансовые организации, объекты недвижимости в Москве и нефтегазодобывающие компании. Среди самых известных — гостиница "Москва" на Манежной площади и торговый центр "Филион" у станции метро "Багратионовская". Всего, по данным прессы, отец и сын Хотины владеют более чем 30 торговыми и офисными объектами московской недвижимости общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Известно, что с 1996 года под управлением Хотина работало несколько промышленных предприятий в разных сферах: военное оборудование, химическое сырье, товары народного потребления и продукты питания.

В 2011 году Хотин приобрел крупную долю в российской нефтяной компании Exillon Energy, акции которой размещены на Лондонской фондовой бирже. Также он управляет нефтяной компанией "Дулисьма", владеет долей в компании Kuwait Energy и др. Всего, по данным "Форбс", Хотин в 2010-х годах купил не менее 10 нефтяных компаний, которые в 2016 году добыли около 2,5 миллионов тонн нефти.

Кроме того, Хотин-сын владеет более чем половиной банка "Югра" (№30 в рейтинге российских банков 2016 года) посредством кипрско-швейцарской фирмы Radamant Financial.

В последние несколько лет Алексей Хотин управляет всеми активами семьи, поскольку отец практически полностью отошел от дел.

Интересно, что в 2013 году семья Хотиных интересовалась возможностью покупки Уралкалия у Сулеймана Керимова, в то время бывшего основным владельцем калийного гиганта.

Что произошло с банком "Югра"?

Банк "Югра" был основан в 1990 году в городе Мегион Тюменской области по инициативе объединения "Мегионнефтегаз" на базе отделения Промстройбанка СССР. До 2012 года банк плавно рос, но уже в 2015 году вошел в ТОП-35 российских банков. Де-юре банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами Юрием и Алексеем Хотиным. ЦБ РФ неоднократно требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это произошло лишь в январе 2016 года, когда среди владельцев "Югры" появился Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения.



© Sputnik Максим Блинов Центробанк ввел временную администрацию в банке "Югра"

По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО "Прямые инвестиции", основным владельцем будет также Хотин-младший.

Хроники падения

Проблемы у банка стали наблюдаться с октября 2016 года: именно тогда стали наблюдаться незначительные обороты по счетам учета уставного капитала, в то время как его величина не изменялась. Все это, отмечали в то время финансовые эксперты, указывало на идущие процессы деконсолидации пакетов акций. При этом росло и число акционеров, которые фактически не имели никакого контроля над банком в силу нематериальности своих активов и вытекающих из этого прав.

Кроме того, в банке действовало ограничение на привлечение средств населения, которые являлись для банка основным источником пассивов. ЦБ обращал внимание на то, что банк это ограничение обходит. В частности, регулятор обращал внимание на то, что банк привлекает средства от миноритарных акционеров, а его крупные вкладчики получали акции банка.

В конце апреля ЦБ ограничил банку возможность привлекать депозиты от акционеров с долей менее 0,01%.

Во второй половине мая ЦБ РФ выдал "Югре" предписание об увеличении резервов более чем на 40 миллиардов рублей. Однако, как следует из майской отчетности банка, эти резервы не были досозданы.

Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка и намеревался проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка.

Однако затем под проверку ЦБ РФ подпал и кредитный портфель банка.

После введения моратория ЦБ РФ также обратился в в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка, сообщил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

Он отметил, что ЦБ видит признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами, заявил зампред регулятора. Большая часть кредитов КБ "Югра" шла на финансирование бизнеса владельцев, объяснил Поздышев.

Частные вкладчики под защитой

Большая часть вкладов граждан в банке "Югра" застрахована в АСВ, поэтому вкладчики получат компенсацию, успокоили в ЦБ.

Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ, сообщил Поздышев.

Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. Выплаты вкладчикам банка "Югра начнутся не позднее 24 июля, сообщило в свою очередь АСВ.

Что касается средств компаний, то их остаток на счетах в банке "Югра" оказался несущественным — всего 2,2 миллиарда рублей, так как в последнее время средства юрлиц из банка выводились, в том числе техническими компаниями собственника, рассказали в ЦБ.

Операции с вкладами и прибылью

Банк России оценивает почти в 2 миллиарда рублей масштаб операций манипулирования со вкладами банка "Югра", вкладчикам выдавались акции, сообщил Поздышев.

После того, как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков в апреле прошлого года, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию с целью обходить ограничение, рассказал он.

"Масштабы этого ограничения не очень велики, они почти 2 миллиарда, менее 2 миллиардов рублей. Мы посчитали это достаточно серьезным звонком, в том числе это и было одной из причин введения временной администрации", — пояснил Поздышев.

Также ЦБ подозревает банк "Югра" в получении технической прибыли от сделок с производными финансовыми инструментами, продолжил Поздышев.

"Были обнаружены сделки с производными финансовыми инструментами, по результатам которых банк получил значительную прибыль, и у нас есть основания считать, что эта прибыль техническая. То есть это сделки, осуществленные технически, чтобы показать на балансе прибыль", — сказал он.

Сам банк отвергает претензии в незаконном выводе активов, основной владелец банка Алексей Хотин планирует поддерживать кредитную организацию до ее полного финансового оздоровления, заявил РИА Новости президент банка "Югра" Алексей Нефедов, временно отстраненный от оперативного управления в банке в связи с введением временной администрации ЦБ.

Беларусь подобное уже переживала

Для белорусов ситуация с банком "Югра" примечательна не только в связи с тем, что его владельцы — также выходцы из Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Стали известны сенсационные подробности банкротства Дельта Банка

В 2015 году самым громким за всю историю банковской системы страны стало банкротство белорусского "Дельта Банка". Тогда было установлено, что его бенефициарный собственник, украинский бизнесмен Николай Лагун занимался выводом активов банка за границу.

Возврат вкладов вкладчикам банка взяло на себя после отзыва у "Дельта Банка" лицензии Агентство по гарантированному возмещению вкладов, сейчас эта процедура полностью завершена. Выплаты вкладчикам — юрлицам еще не начинались, поскольку временная администрация банка до сих пор не может продать его основные активы.

Верховный суд Беларуси признал "Дельта Банк" банкротом, идет процесс его ликвидации.

Топ-менеджеры "Дельта Банка", задействованные фактически в операциях по выводу активов, задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело, следствие идет до сих пор.

Временная администрация банка до сих пор пытается контактировать с Лагуном для решения вопросов о ликвидации банка и продаже некоторых его активов в Беларуси, однако фактически эти контакты результата не приносят.