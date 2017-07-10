В Минске мужчина размахивал тростью и громил машины. Его задержали очевидцы

В Минске на улице Лобанка мужчина тростью бил по припаркованным машинам. По какой причине это делал. Видео прислал наш читатель Юрий.

В ролике видно, как мужчина идет по улице и что-то выкрикивает. В руке он несет палку и пакет. В какой-то момент разъяренный мужчина начинает громить машины.

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К подбежавшим к нему прохожим мужчина тоже настроен агрессивно и «оборонялся» тростью. До прибытия милиции его задержали очевидцы. Не исключено, что мужчина находился под действием психотропов.

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Будет дополнено.