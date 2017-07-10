ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мужчина размахивал тростью и громил машины. Его задержали очевидцы

11.07.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске на улице Лобанка мужчина тростью бил по припаркованным машинам. По какой причине это делал. Видео прислал наш читатель Юрий.

В ролике видно, как мужчина идет по улице и что-то выкрикивает. В руке он несет палку и пакет. В какой-то момент разъяренный мужчина начинает громить машины.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

К подбежавшим к нему прохожим мужчина тоже настроен агрессивно и «оборонялся» тростью. До прибытия милиции его задержали очевидцы. Не исключено, что мужчина находился под действием психотропов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не исключено, что мужчина находился под действием психотропов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В магазине приложений Windows теперь можно скачать Ubuntu
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика