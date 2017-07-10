В магазине приложений Windows теперь можно скачать Ubuntu

На прошедшей в этом году конференции для разработчиков Build 2017, Microsoft пообещала, что популярный Linux-дистрибутив Ubuntu появится в Windows Store, и сдержала свое обещание.





Кроме того, скоро к Ubuntu (20170619.1 build of Ubuntu 16.04 LTS) в магазине приложений Windows присоединятся и другие Linux-системы — SUSE и Fedora. Как и Ubuntu, они будут работать в «песочнице» и получат доступ к оборудованию и файлам пользователя.

Для работы с командной строкой в Ubuntu вам потребуется 64-битная версия Windows 10. Скачать дистрибутив пользователи смогут по ссылке.