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Минский танк попал в подборку "провалы недели" на популярном YouTube-канале
Каждую неделю популярный YouTube-канал FailArmy собирает самые курьезные видео. На этой неделе в подборку
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Видеоподборку посмотрело более 1,8 миллиона человек, на сам канал подписано более 12 миллионов человек. С видео из Беларуси соседствуют такие ролики как «лев атакует автомобиль во время сафари», «мужчина падает, пытаясь обрузгать коллегу вином» и «кот бросает игрушкой прямо в другого кота».
Напомним, инцидент с танком
В Минобороны позже
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С видео из Беларуси соседствуют такие ролики как "лев атакует автомобиль во время сафари", "мужчина падает, пытаясь обрузгать коллегу вином" и "кот бросает игрушкой...
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