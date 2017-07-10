1000-сильный электрокар набирает 380 километров в час

Компания Lucid Motors опубликовала видео, в котором 1000-сильный электрокар Air разгоняется до 377,29 километра в час. В апреле производитель показал, как этот автомобиль набирает 350 километров в час , однако тогда, как оказалось, скорость была ограничена электроникой. Новый результат — это реальная максимальная скорость этой машины без ограничителя.

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Испытания проходили на скоростном овале в Огайо. В заезде участвовал тестовый прототип, в программного обеспечение пневматической подвески которого были внесены изменения для корректной работы на вираже при крайне высокой скорости.

В компании Lucid Motors утверждают, что несмотря на высокий результат, это не финальная максимальная скорость, которую может получить серийный автомобиль. На какой показатель производитель рассчитывает, представители марки пока не уточняют.





Электрокар Lucid Air показали в прошлом году. Четырехдверка получила два электромотора суммарной мощностью 1000 сил, которые позволяют набирать «сотню» примерно за 2,5 секунды. Ранее также предполагалось, что максималка машины составит 315 километров в час.





У серийного автомобиля будут два комплекта аккумуляторов, емкость которых может достигать 100 или 130 киловатт-часов. В последнем случае автомобиль сможет проезжать без подзарядки до 640 километров.

Товарный Lucid Air появится в следующем году. Стоимость модели — от 100 до 160 тысяч долларов.