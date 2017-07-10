|
1000-сильный электрокар набирает 380 километров в час
Компания Lucid Motors опубликовала видео, в котором 1000-сильный электрокар Air разгоняется до 377,29 километра в час. В апреле производитель показал, как этот автомобиль
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Испытания проходили на скоростном овале в Огайо. В заезде участвовал тестовый прототип, в программного обеспечение пневматической подвески которого были внесены изменения для корректной работы на вираже при крайне высокой скорости.
В компании Lucid Motors утверждают, что несмотря на высокий результат, это не финальная максимальная скорость, которую может получить серийный автомобиль. На какой показатель производитель рассчитывает, представители марки пока не уточняют.
Электрокар Lucid Air
У серийного автомобиля будут два комплекта аккумуляторов, емкость которых может достигать 100 или 130 киловатт-часов. В последнем случае автомобиль сможет проезжать без подзарядки до 640 километров.
Товарный Lucid Air появится в следующем году. Стоимость модели — от 100 до 160 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тестовый прототип электрокара Lucid Air смог развить максимальную скорость 380 км/ч.
|
Архив (Разное)
Комментарии