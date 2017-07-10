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В Минске в июле пройдет более 20 мини-ярмарок вакансий

11.07.2017 11:57 — Разное | Tut.by  
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В июле в Минске пройдет более 20 мини-ярмарок вакансий и дней предприятий, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».


Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Так, мини-ярмарки вакансий в отделе трудоустройства «Заводской» пройдут 17, 24 и 31 июля, в межрайонном отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский» — 11, 18 и 25 июля, в МОТ «Первомайский, Советский, Центральный» — 12, 19 и 29 июля, в МОТ «Ленинский, Партизанский» — 13, 20 и 27 июля, в ОТ «Фрунзенский» — 14, 21 и 28 июля. Кроме того, дни предприятий для клиентов службы занятости в своих районах проведут СООО «Белинтерпродукт» и ОАО «Амкодор-Белвар» (11 июля), ОАО «Минский часовой завод» (18 июля), ремонтно-реставрационный филиал Фрунзенского района ОАО «Минскремстрой» и ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (25 июля).

На дне предприятия в межрайонном отделе трудоустройства «Московский, Октябрьский» СООО «Белинтерпродукт» намерено предложить вакансии грузчика, укладчика-упаковщика, уборщика помещений, повара и кондитера для розницы и собственного производства. Но на заметку готовы взять всех, кто может пригодиться в будущем. Руководитель отдела по подбору персонала компании Элла Гришкевич считает, что достойная работа в сети универсамов «Рублевский» доступна широкому кругу соискателей:

— Заоблачных требований к персоналу мы не предъявляем. Если это уборщик, то важно отсутствие вредных привычек и увольнений по статье. Если речь идет о линейном персонале — контролерах-кассирах, продавцах, пекарях, то тут уже требуются профильное образование и опыт работы. Мы даже готовы обучать кандидатов, для этого налажено сотрудничество с профильными учебными заведениями, а на базе нашего предприятия имеется класс для подготовки продавцов, контролеров-кассиров.

Помимо общения с нанимателями, посетители отделов трудоустройства смогут ознакомиться с информацией о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах, получить консультации специалистов службы занятости.

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Теги: Минск
 
 
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Где и когда в июле в Минске пройдут мини-ярмарки вакансий и дни предприятий.

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