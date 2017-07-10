Lada Vesta CNG с метановым оборудованием поступила в продажу

Российский АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на метановую Lada Vesta CNG , премьерный показ которой состоялся на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.





Vesta CNG стала первой в истории Lada моделью с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа и устанавливаемой на автомобили с двигателем объемом 1,6 л (106 «лошадей» на бензине и 96 сил при работе на метане) с 5-ступенчатой «механикой». Для обеспечения безопасности автомобиль оборудован специальными предохранителями, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.





Битопливный седан Vesta оснащен металлокомпозитным баллоном емкостью 90 л, расположенным в багажном отделении. Оптимальное расположение газобаллонного оборудования позволило сохранить штатный 55-литровый бензобак и полноразмерное запасное колесо. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 км без дозаправки.

В России стоимость Vesta CNG начинается от 600 900 рублей с учетом государственной субсидии для газомоторного транспорта. К слову, это на 30 тысяч рублей дороже аналогично оснащенной бензиновой Vesta в исполнении Classic/Start.