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Lada Vesta CNG с метановым оборудованием поступила в продажу
Российский АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на метановую
Vesta CNG стала первой в истории Lada моделью с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа и устанавливаемой на автомобили с двигателем объемом 1,6 л (106 «лошадей» на бензине и 96 сил при работе на метане) с 5-ступенчатой «механикой». Для обеспечения безопасности автомобиль оборудован специальными предохранителями, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.
Битопливный седан Vesta оснащен металлокомпозитным баллоном емкостью 90 л, расположенным в багажном отделении. Оптимальное расположение газобаллонного оборудования позволило сохранить штатный 55-литровый бензобак и полноразмерное запасное колесо. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 км без дозаправки.
В России стоимость Vesta CNG начинается от 600 900 рублей с учетом государственной субсидии для газомоторного транспорта. К слову, это на 30 тысяч рублей дороже аналогично оснащенной бензиновой Vesta в исполнении Classic/Start.
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Lada Vesta, оснащенная газобаллонным оборудованием для работы двигателя на метане, поступила в продажу. Автомобиль стоит на 30 тысяч российских рублей дороже...
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