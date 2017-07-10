В Беларуси оценили земли: самый дешевый - север страны, самый дорогой - центр

Национальное кадастровое агентство завершило кадастровую оценку земель страны. Данные оценки по видам их функционального использования — «жилая усадебная зона» и «рекреационная зона», «земли садоводческих товариществ и дачных кооперативов» отправлены в исполкомы на утверждение, сообщает Государственный комитет по имуществу. Уже сейчас можно говорить — самая дешевая земля — на севере страны, самый дорогой — центр Беларуси, Минск и Минский район.

Лидер дороговизны, как и ожидалось, Минск. Средняя кадастровая стоимость земель жилой усадебной зоны в столице составляет 169,36 рубля за квадратный метр.

Далее тройка городов выглядит следующим образом:

Заславль (31,82 BYN / кв. м),

Солигорск (30,30 BYN / кв. м),

Фаниполь (30,20 BYN / кв. м).

Среди областных центров самыми дорогими оказались земли Бреста (24,88 BYN / кв. м), а самыми дешевыми — Могилева, где средняя кадастровая стоимость земель жилой усадебной зоны составила 16,52 BYN / кв. м.





Среди сельских населенных пунктов самые дорогие земли — что также ожидаемо — находятся в Минской области. Среди районов лидер — Минский (12,33 BYN / кв. м), за ним следуют Смолевичский (3,13 BYN / кв. м) и Дзержинский (2,78 BYN / кв. м) районы.

Самая низкая кадастровая стоимость земель в сельских населенных пунктах в Могилевской области. Например, в Климовичском и Хотимском районах средняя кадастровая стоимость в сельских населенных пунктах составила 12 копеек за квадратный метр (это в 1411 раз меньше, чем в Минске), в Краснопольском и Круглянском — 14 копеек.





Дорогая дачная земля

Самые дорогие земли садоводческих товариществ и дачных кооперативов также находятся в Минской области. Лидер тут Минский район, где средняя кадастровая стоимость земель составляет 10,85 BYN / кв. м. Дешевые дачные земли — в Могилевской области, их кадастровая стоимость стартует с 17 копеек за квадратный метр.





После утверждения новые результаты кадастровой оценки будут использоваться с 1 января 2018 года, в том числе для расчета налога на землю.