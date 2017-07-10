Медведь из российского заповедника «Столбы» исполнил «зажигательный танец» рядом со стволом дерева. «Выступление» удалось записать на видео с помощью фотоловушки.



Изображение: stolbyvideo / youtube.com

На видео медведь встает на задние лапы и трется о ствол дерева спиной, затылком и грудью. При этом он задирает передние лапы над головой и обхватывает ими ствол. Авторы видео добавили музыку — получился настоящий танец.

Научные сотрудники заповедника отмечают, что это типичное поведение для бурых медведей. Хищник таким образом метит территорию, показывая своим сородичам, кто здесь главный.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



— Медведи наносят на деревья метки: царапают кору когтями или зубами, трутся спиной о стволы, оставляя на них клочья шерсти, тем самым они помечают свой участок, где чувствуют себя хозяином, — объяснил старший научный сотрудник заповедника «Столбы» Владимир Кожечкин. — Маркировочная деятельность медведей приходится в основном на так называемый брачный период, когда каждый самец активно метит свой участок и охраняет его от вторжения чужаков. Позже животные в поисках корма разбредаются намного шире своих участков и относятся друг к другу уже боле терпимо. Осенью места меток обычно зарастают травой, и сами метки не обновляются.

Читайте также: Ученые смоделировали идеальный женский танец