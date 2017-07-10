Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о первой тренировке на льду, а также о комплектовании команды на новый сезон.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мне у вас очень нравится. Видно, что в Минске есть хоккейное сообщество, условия созданы просто замечательные. Я отметил ваш город еще раньше, когда приезжал сюда с «Медвешчаком». Не сомневаюсь, что переход в «Динамо» — правильный шаг.

— Какие впечатления от первой тренировки на льду?

— Это только начало подготовки, поэтому далекоидущие выводы делать рановато. Но видно, что игроки хотят себя сразу показать. Они сразу включились в работу, показали хороший темп на тренировке. Думаю, они также очень рады старту сезона.

— Какого стиля будет придерживаться команда?

— Мы будем играть быстро и показывать силовой хоккей. В лиге очень много мастеровитых команд, и чтобы бороться с ними, нужно играть жестко и быстро. Думаю, болельщикам такой хоккей придется по душе.

— Вы сказали, что в команде будет пять легионеров. Одно место занято Робом Клинкхаммером. Уже определились, какие позиции планируете усилить за счет иностранных хоккеистов?

— Процесс продолжается, и мне сложно делать какие-то заявления, так как я только начал знакомиться с командой. Сейчас мы присматриваемся к возможным новичкам и анализируем, кто может помочь нам. Переговоры уже идут, кто-то наверняка присоединится к «Динамо» до начала сезона. Постараемся подписать максимально хороших игроков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня на льду не было Роба Клинкхаммера…

— Он прилетит на выходных. После долгого сезона у Роба накопилось много дел. Определенно ему нужно время, чтобы со всем разобраться. Мы с нетерпением его ждем.

— Вратарская линия нуждается в усилении?

— Конечно, это одна из позиций, на которую мы ищем нового игрока. После ухода Скривенса в «Салават Юлаев» возникла необходимость искать нового голкипера. Сейчас клуб рассматривает несколько отличных кандидатур. Думаю, в скором времени мы сделаем выбор.

— Артур Гаврус занимался индивидуально…

— Он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в прошлом сезоне. Скоро Артур присоединится к общей группе. Также небольшое повреждение получил защитник Богдан Зозон.

— В бытность игроком вы нередко вступали в драки. Как считаете, минскому «Динамо» нужен тафгай?

— Мы определенно будем играть жестко, будем применять силовую борьбу. Но за последние годы хоккей немного изменился. Когда я играл, тафгаи были популярны, а сейчас в них просто нет смысла.