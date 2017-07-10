Вслед за уходом из минского «Динамо» канадский специалист Крэйг Вудкрофт расстался и со сборной Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.



Крэйг Вудкрофт и Семен Шапиро. Фото: hockey.by

ФХБ по соглашению сторон расторгла контракт с Крэйгом Вудкрофтом, ассистентом главного тренера национальной сборной Беларуси Дэйва Льюиса.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро поблагодарил Крэйга за продуктивную работу, проделанную в тренерском штабе национальной команды, а также отметил, что федерация продолжит деловые и дружеские отношения с Крэйгом.

В свою очередь, Крэйг Вудкрофт выразил надежду, что его пути с белорусским хоккеем еще пересекутся.

— Во-первых, я бы хотел выразить слова благодарности президенту Республики Беларусь за оказанное доверие. Для меня было честью и большой ответственностью представлять Беларусь, будучи главным тренером минского «Динамо» и ассистентом главкома национальной сборной Беларуси. Также хочу сказать большое спасибо болельщикам и всем тем, кто любит белорусский хоккей за поддержку, веру в меня и в команду. И самое главное, я хотел бы поблагодарить хоккеистов национальной сборной Беларуси за преданность команде. Я желаю Федерации хоккея Беларуси процветания и всего самого наилучшего. Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся, — сказал Крэйг Вудкрофт.

После расставания с минским "Динамо" Крэйг Вудкрофт возглавил клуб из Швейцарии.

Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в минувшем сезоне заняло пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав рекордное для себя количество очков. В первом раунде плей-офф минчане уступили «Локомотиву» — 1:4.