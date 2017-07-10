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После ухода из минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт расстался и со сборной Беларуси
Вслед за
ФХБ по соглашению сторон расторгла контракт с Крэйгом Вудкрофтом, ассистентом главного тренера национальной сборной Беларуси Дэйва Льюиса.
Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро поблагодарил Крэйга за продуктивную работу, проделанную в тренерском штабе национальной команды, а также отметил, что федерация продолжит деловые и дружеские отношения с Крэйгом.
В свою очередь, Крэйг Вудкрофт выразил надежду, что его пути с белорусским хоккеем еще пересекутся.
— Во-первых, я бы хотел выразить слова благодарности президенту Республики Беларусь за оказанное доверие. Для меня было честью и большой ответственностью представлять Беларусь, будучи главным тренером минского «Динамо» и ассистентом главкома национальной сборной Беларуси. Также хочу сказать большое спасибо болельщикам и всем тем, кто любит белорусский хоккей за поддержку, веру в меня и в команду. И самое главное, я хотел бы поблагодарить хоккеистов национальной сборной Беларуси за преданность команде. Я желаю Федерации хоккея Беларуси процветания и всего самого наилучшего. Надеюсь, однажды наши пути вновь пересекутся, — сказал Крэйг Вудкрофт.
После расставания с минским "Динамо" Крэйг Вудкрофт
Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в минувшем сезоне заняло пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав рекордное для себя количество очков. В первом раунде плей-офф минчане уступили «Локомотиву» — 1:4.
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Вслед за минским "Динамо" канадский специалист Крэйг Вудкрофт расстался и со сборной Беларуси.
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