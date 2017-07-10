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Девочкой-белкой в сериале Marvel станет уроженка Ташкента

11.07.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
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Уроженка Ташкента Милана Вайнтруб, известная по телешоу «Это мы», сыграет в сериале Marvel «Новые воины». Проект посвящен супергероям, и Вайнтруб предстоит перевоплотиться в Дорин Грин — Девочку-белку.


Канал Freeform и Marvel Television нашли исполнителя одной из главных ролей в сериале «Новые воины». Девочкой-белкой, чье настоящее имя — Дорин Грин, стала Милана Вайнтруб.

Будущая актриса родилась в Ташкенте, откуда ее родители уехали, когда девочке было три года. С пяти лет Вайнтруб снималась в рекламных роликах кукол Barbie. Изучала комедийный жанр в Сан-Диего, запустила сериал Live Prude Girls на YouTube, мелькала в разных телепроектах, в том числе в популярном сериале «Это мы».

Девочка-белка — одна из героинь Marvel. В 14 лет Дорин Грин пыталась стать помощницей Железного человека. Победила Доктора Дума, Таноса, Галактуса, М.О.Д.О.К.а и живую планету Эго. Разговаривает с белками, очень сильная, обладает красивым пушистым хвостом, набором острых зубов и когтей. Быстро регенерируется после полученных ран.

В отличие от других телепроектов Marvel, этот будет комедией и расскажет о шести молодых людях, которые пытаются привыкнуть к своим суперспособностям. В фильме также снимаются Дерек Телер, Джереми Тарди, Келам Уорти, Мэттью Мой и Кейт Комер. «Новые воины» будут состоять из 10 серий.

Запуск сериала намечен на 2018 год.

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Уроженка Ташкента сыграет в сериале Marvel "Новые воины". Актрисе предстоит перевоплотиться в Дорин Грин - Девочку-белку.

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