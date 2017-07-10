Медики рассказали о состоянии пострадавших в Барановичах детей

Состояние детей из Барановичей, которые пострадали от взрыва брошенного в костер аэрозольного баллончика, медики оценивают как стабильно тяжелое. В субботу школьники были доставлены в сопровождении реанимационной бригады в минскую БСМП.

Заведующая отделением Городской клинической больницы скорой помощи Лариса Золотухина рассказала об их самочувствии и принимаемых мерах.

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"У всех детей есть ожоги кожных покровов от 30 до 35%, ожоги дыхательных путей разной степени выраженности, один ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Все дети были перевязаны в операционной под наркозом, всем выполнена санация ран, первичная хирургическая обработка, проводится комплексное лечение", — сообщила Золотухина.

Специалист добавила, что в ближайшее время врачи планируют "разбудить" ребенка, который находится на ИВЛ и отключить от аппаратов.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Комментарий заведующей отделением ГКБ скорой помощи Минска Ларисы Золотухиной слушайте на радио Sputnik Беларусь.