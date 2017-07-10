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Клип Gangnam Style перестал быть самым популярным видео на YouTube

11.07.2017 12:44 — Разное | Tut.by  
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Сюрреалистичный клип Gangnam Style от корейского исполнителя Psy — больше не самое просматриваемое видео в истории YouTube. На это обратило внимание BBC.


Кадр из клипа Gangnam Style, который стал самым просматриваемым на YouTube. Сейчас у ролика более 2,4 миллиарда просмотров.

Южнокорейский хит был самым популярным роликом на площадке на протяжении последних пяти лет. Видео было настолько популярным, что «сломало» счетчик просмотров площадки, превысив максимальное число просмотров.

Новый лидер — баллада See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута. Ее написали для фильма Форсаж 7 и посвятили актеру Полу Уокеру, который погиб в автокатастрофе до того, как фильм был завершен.

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У See You Again сейчас 2 895 373 709 просмотров, а у Gangnam Style меньше — «всего» 2 894 426 475 просмотров.

В общей сложности все слушатели баллады потратили на нее 21 759 лет. Если бы кто-то один решить выстроить все прослушивания последовательно, ему пришлось бы начать это делать еще в ледниковом периоде.

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Теги: Минск
 
 
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Новый лидер - баллада See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута.

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