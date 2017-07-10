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Беларусь договаривается с иностранными компаниями о производстве электромобилей

11.07.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
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Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры с иностранными компаниями по организации производства электромобилей. Об этом сообщает БЕЛТА.


Фото: Reuters

— Мы связались с американской компанией, работаем с немецкими компаниями относительно возможности организации производства электромобилей здесь — в наших свободных экономических зонах или Китайско-белорусском индустриальном парке. — отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул необходимость расширения присутствия белорусской продукции на рынках западных стран. Владимир Макей констатировал, что, говоря о западных инвесторах, нужно иметь в виду не только страны ЕС, но и США и Канаду.

О разработке белорусского электромобиля еще в сентябре 2016 года заявили на заводе «Белджи». Предполагалось, что электрокар дополнит ряд уже выпускающихся на заводе моделей. Это согласуется со стратегие самой компании Geely, которая называется Blue Geely и предусматривает постепенную замену машин с традиционными ДВС на электро- и гибридомобили.


Фото из архива TUT.BY

Позже председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил о том, что в Академии Наук Беларуси ведется разработка белорусского электромобиля. Предполагалось, что в качестве прототипа выступит модель Geely SC7, которая производится методом крупноузловой сборки в Беларуси. Будущий электромобиль планирубт оснащать китайскими батареями и электродвигателем отечественной разработки и производства.

В январе 2017 года года главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский рассказал, что испытания белорусского автомобиля и первые результаты планируется получить в конце нынешнего года.

 
 
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Владимир Макей сообщил, что Беларусь ведет переговоры с американскими и немецкими компаниями по организации сборки электромобилей.

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