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Беларусь договаривается с иностранными компаниями о производстве электромобилей
Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры с иностранными компаниями по организации производства электромобилей. Об этом сообщает
— Мы связались с американской компанией, работаем с немецкими компаниями относительно возможности организации производства электромобилей здесь — в наших свободных экономических зонах или Китайско-белорусском индустриальном парке. — отметил Владимир Макей.
Он подчеркнул необходимость расширения присутствия белорусской продукции на рынках западных стран. Владимир Макей констатировал, что, говоря о западных инвесторах, нужно иметь в виду не только страны ЕС, но и США и Канаду.
О разработке белорусского электромобиля еще в сентябре 2016 года
Позже председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил о том, что в Академии Наук Беларуси ведется
В январе 2017 года года главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский рассказал, что
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Владимир Макей сообщил, что Беларусь ведет переговоры с американскими и немецкими компаниями по организации сборки электромобилей.
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