Беларусь договаривается с иностранными компаниями о производстве электромобилей

Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры с иностранными компаниями по организации производства электромобилей. Об этом сообщает БЕЛТА .



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— Мы связались с американской компанией, работаем с немецкими компаниями относительно возможности организации производства электромобилей здесь — в наших свободных экономических зонах или Китайско-белорусском индустриальном парке. — отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул необходимость расширения присутствия белорусской продукции на рынках западных стран. Владимир Макей констатировал, что, говоря о западных инвесторах, нужно иметь в виду не только страны ЕС, но и США и Канаду.

О разработке белорусского электромобиля еще в сентябре 2016 года заявили на заводе «Белджи» . Предполагалось, что электрокар дополнит ряд уже выпускающихся на заводе моделей. Это согласуется со стратегие самой компании Geely, которая называется Blue Geely и предусматривает постепенную замену машин с традиционными ДВС на электро- и гибридомобили.



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Позже председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил о том, что в Академии Наук Беларуси ведется разработка белорусского электромобиля . Предполагалось, что в качестве прототипа выступит модель Geely SC7, которая производится методом крупноузловой сборки в Беларуси. Будущий электромобиль планирубт оснащать китайскими батареями и электродвигателем отечественной разработки и производства.

В январе 2017 года года главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский рассказал, что испытания белорусского автомобиля и первые результаты планируется получить в конце нынешнего года.