Беларусь на 17 месте в Европе по численности населения

Численность населения Республики Беларусь на начало 2017 года составила 9 миллионов 505 тысяч человек. По этому показателю страна занимает 92 место в мире, 17 место среди европейских государств, 6 место среди стран СНГ, сообщается в обзоре Национального статистического комитета республики.

Обзор подготовлен к Всемирному дню народонаселения (World Population Day), который отмечается ежегодно 11 июля. По данным ООН, именно в этот день в 1987 году население Земли составило примерно 5 миллиардов человек. Этот день назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day). Через два года, в 1989 году ООН был учрежден Всемирный день народонаселения.



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На начало 2017 года в Беларуси проживали 5 миллионов 78 тысяч женщин и 4 миллиона 427 тысяч мужчин. На тысячу мужчин приходилось 1147 женщин, в том числе в городской местности – 1168, в сельской местности – 1078 женщин.

Самым многочисленным по числу жителей является Минск, в нем проживает 1 миллион 975 тысяч человек, или каждый пятый житель республики (20,8%). Среди областей наиболее заселены Минская и Гомельская, в них проживает почти 30% населения республики, среди районов – Минский (208,7 тыс. человек). Самым маленьким среди городов по численности является г.Дисна в Витебской области (1,5 тыс. человек).

Общемировая тенденция урбанизации характерна и для современной Беларуси. Три четверти населения Беларуси – горожане. На начало текущего года численность городского населения составила 7401 тысяч человек.

Около 70% городского населения сосредоточено в крупных городах с численностью населения 100 тысяч и более человек.

Каждый четвертый житель республики проживает в сельской местности. Численность сельского населения на начало текущего года составила 2104 тысячу человек.



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Средний возраст населения с 1990 года постоянно увеличивается. Так, за этот период жители нашей республики повзрослели на 5,1 года (мужчины – на 4,7 года, женщины – на 5,2 года). Сегодня средний возраст населения Беларуси составляет 40,2 года (мужчин – 37,3 года, женщин – 42,6 года).

Самыми старшими по возрасту являются жители Витебской области (41,7 года), самыми молодыми – жители Минска (38,4 года).

Ожидаемая продолжительность жизни жителей республики за последние 5 лет увеличилась в среднем на 1,9 года и составила в 2016 году 74,1 года.

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