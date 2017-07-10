В Минской области череда угонов: одну машину угоняли несколько раз, второй пользовался авто и бросал

По Минской области прокатилась череда угонов. Одну из машин злоумышленник угонял регулярно и затем ставил на место. Второй автовор специализировался на угоне «Жигуле», но ему не везло. Третьи угнали автомобиль и попали на нем в ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.



Фото: arigus-tv.ru

Так, в Вилейке 19-летний сирота неоднократно угонял Honda у минчанки, которая оставляла автомобиль на даче.

— Подозреваемый был сиротой и нередко обращался к хозяйке авто за помощью. Он знал, что женщина приезжает в Вилейку лишь летом. Иномарка постоянно стояла во дворе, а ключи от нее хранятся в доме, — рассказала начальник уголовного розыска Вилейского РОВД Дмитрий Антонович.



Фото предоставлено УВД Миноблисполкома

Однажды парень выбил стекла в веранде, забрался в дом, отыскал там ключи и угнал машину. Весной хозяйка дачи увидела поврежденные окна и неправильно припаркованную машину и вызвала милицию. Молого человека нашли. На допросе он признался, что периодически пользовался автомобилем, но всегда возвращал его на место. Известно, что подозреваемый судим и в марте этого года освободился из мест лишения свободы.

Второй автовор из Борисова специализировался на угоне «Жигулей». Сначала в родном городе 24-летний парень угнал «ВАЗ 2106». Автомобиль стоял на неохраняемой парковке и не был закрыт на замок. Сомкнув провода замка зажигания, злоумышленник завел двигатель и уехал. Правда через несколько часов машину он бросил, забрал из нее деньги и отправился в Слуцкий район к друзьям. Там парень тоже «наследил»: угнал припаркованную возле дома «Жигули», подобрав к ней ключ.



Фото предоставлено УВД Миноблисполкома

— Машина сломалась в Узденском районе. Злоумышленник бросил ее в лесу, а сам на попутках добрался до Борисова. Там его задержала местная милиция, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.

Еще одной жертвой угонщиков стала жительница Мачулищей. На ночь женщина припарковала свой «ВАЗ 21 013» на обочине дороги, оставив открытым окно для проветривания. Автомобиль заметили трое односельчан, которые воспользовались ситуацией и угнали машину. Уехать троице далеко не удалось. Водитель не справился с управлением, и на соседней улице компания попала в ДТП. В результате аварии автомобиль полностью сгорел, но злоумышленники не пострадали.



Фото предоставлено УВД Миноблисполкома

По всем фактам угонов в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 214 УК РБ («Угон транспортного средства или маломерного водного судна»). Им грозит до 3 лет лишения свободы.