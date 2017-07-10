Как пережил зиму и весну дом, который построили за три месяца и 40 тысяч

Строительство дома — процесс длительный и затратный. Так думают многие. Но читатель REALTY.TUT.BY Максим в прошлом году на своем примере доказал : дом можно построить за три месяца — была бы земля и 40 тысяч долларов. Тогда в комментариях читатели сомневались, что «скорострой» выдержит проверку морозами.

Мы связались с Максимом. Он прислал фото и рассказ: дом стоит, и свежие фотографии показывают, что все в порядке.

— Так вот — мы не замерзли при минус 32 на улице. Ничего не замерзло, трубы в том числе. Ничего не повело, ничего не потрескалось, ничего не просело, ничего не отвалилось, — говорит Максим.





Зимой вообще не планировали ездить в дом, осенью хотели все законсервировать и оставить до весны. Но не тут-то было! Гоняли на выходные, жили среди недели и в дождь, и в снег, и в морозище.





Как только начались холода, мне надоело каждый вечер растапливать котел. Котел горит 12 часов с одной закладки. Две охапки березовых дров, и в доме сутки 26 градусов. Но эти дрова меня замучили. Покопавшись в интернете и на форумах, открыл для себя такую вещь, как тепловой насос.



Блок теплового насоса выглядит как кондиционер. Только стоит гораздо дороже

Это что-то типа кондиционера, только может греть при минус 30 и он инвекторного типа (кушает меньше электричества). Фирма COOPER&HUNTER (серия из арктических, модель вроде 12). Этот «кандей» повесили посередине дома, чтобы он обдувал в стороны и воздух расходился по всем комнатам. Дуть он может сразу и вправо, и влево. Так вот, если на улице до минус 15, я вообще не знаю, что такое дрова, ставлю +22 на «кандее», режим авто, и он включен сутками напролет. Кстати, в нем есть WI-FI, я управляю с телефона, в доме есть интернет. Выезжаю из Минска, за 2 часа включаю с телефона, ставлю +22, приезжаю, в домике +22. Но если холоднее минус пятнадцати, тяжело ему. Тогда котлом разгоняю и уже далее «кандей» делает свое дело.





2 января поехали с друзьями на шашлык. Минус 32 градуса, из Минска включил, приехали, затопил, далее справлялся «кандей». Дом держит тепло очень хорошо.

И да, забыл добавить, есть режим +8, всю зиму его не выключал. Если в доме никого нет, насос поддерживает постоянно температуру +8. Внешний блок поставили в подвал (его не видно и не слышно).

Сейчас жара, а в домике прохладно, летом насос работает на охлаждение. Многие сейчас напишут, якобы это безумно дорого — отапливать электричеством. Ничего подобного. Я прикинул — дровами дороже. За электричество (с двумя бойлерами, «кандеем» на отопление (работал не выключаясь всю зиму в режиме +8), светом, электроплитой, духовкой, чайником, тремя теликами) — в месяц более 60 рублей никогда не выходило. А с дровами больше работы: принеси, затопи, потом почисти…





Недавно поставил забор. Изучал тему 3 месяца. Точнее, изучил-то я за 2 дня, а дальше — боролся с нашими строителями. Изначально хотел металлоштакет, мне надо 110 метров забора. Цены считали — мама не горюй. 3200-3500 у.е. с работой. С потолка что ли они эти цены берут? Как искал строителей — отдельная тема. Дал объявление на одном известном всем сайте в рубрику услуги. Засыпали предложениями. От «за еду» до 5000 у.е. Многие даже приезжали на участок, меряли, считали. С парой даже били по рукам и договаривались на работу, но — один ушел в запой, второй перестал трубку брать.





В итоге от металлоштакета отказался, нашел в паре километров лесопилку, заказал 600 штакет, 44 столба 150 на 150 по 3 метра, 250 метров прожил 100 на 50. За все — 600 у.е. Привезли, купил рубанок за 60 у.е., сам все за 3 дня построгал, купил 60 литров пропитки, пропитал, пригласил работящих деревенских парней (2 человека), взял бур напрокат (30 рублей в сутки). За день лупанули 44 лунки, на 1,2 метра, за второй день забутировали 44 столба (бетонировать не решились, сгниет столб, проще будет заменить). Третий день крутили поперечины, четвертый — штакет. Все сделали быстро и классно. Заплатил ребятам по 500 у.е.

Далее его же надо покрасить. Поехал в гипер за пропиткой и испытал шок: белорусская пропитка дороже финской! Мне надо 6 ведер по 9 литров. В итоге оказалось — у знакомого свое производство различных пропиток и красок, взял у него 6 ведер за 300 р. Забор покрасил сам пульверизатором за 3 дня, не спеша. Провели почти всю зиму за городом. И сейчас живем. Лепота!









