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Минчане смогут увидеть первую серию седьмого сезона "Игры престолов" бесплатно

11.07.2017 12:53 — Разное | Tut.by  
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Сразу за мировой премьерой седьмого сезона «Игры престолов» первую серию сериала покажут в Минске на большом экране. Премьера пройдет в музее-мастерской З.И. Азгура 17 июля.


Экран установят в скульптурном зале, который дополнительно стилизуют под антураж «Игры престолов». Cреди зрителей будут находиться рыцари, белые ходоки и даже дрессированный ворон. После показа можно будет обсудить эпизод и сфотографироваться с железным троном.

Чтобы попасть на закрытую премьеру, можно поучаствовать в конкурсе в соцсетях или ответить на вопросы теста (условия можно найти по хэштегу #включизиму). Приглашение получат поклонники сериала, знающие назубок все факты о семи королевствах.

Специальный показ бесплатно проведет оператор velcom совместно с «Атлант Телеком». Первый и последующие эпизоды нового сезона можно будет посмотреть на телеканале Fox HD (это смогут сделать также зрители IPTV от «Атлант Телеком»).

«Официальный показ „Игры престолов“ на большом экране пройдет в стране впервые. При этом все остальные эпизоды они смогут посмотреть дома с помощью цифрового телевидения „Атлант Телеком“. Что важно, белорусы будут смотреть этот и многие другие сериалы одновременно со всем миром», — пояснили в velcom.

Премьерный показ седьмого сезона «Игры престолов» пройдет 17 июля в Музее-мастерской З.И. Азгура. Начнется сеанс в 19 часов.

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Теги: Минск
 
 
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Премьера пройдет в музее-мастерской З.И. Азгура 17 июля.

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