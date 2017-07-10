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4,36 промилле. Житель Бреста обновил алкогольный антирекорд области
10 июля в Бресте ГАИ задержала 31-летнего водителя, который управлял Opel в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль остановили на улице Промышленной в деревне Тельмы-2. Медицинское освидетельствование показало результат в 4,36 промилле паров спирта, сообщает ГАИ региона.
Инспекторам нарушитель пояснил, что ехал домой после дня рождения.
Своим результатом — 4,36 промилле — брестчанин обновил алкогольный антирекорд области, который продержался четыре месяца. Предыдущий рекордсмен — таксист из Барановичей, который «надышал» 4,35 промилле. До него в топе находились брестчанин с 3,97 промилле и тракторист из Кобрина — 3,3 промилле.
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Инспекторам нарушитель пояснил, что ехал домой после дня рождения.
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