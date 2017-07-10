4,36 промилле. Житель Бреста обновил алкогольный антирекорд области

10 июля в Бресте ГАИ задержала 31-летнего водителя, который управлял Opel в состоянии алкогольного опьянения.





Автомобиль остановили на улице Промышленной в деревне Тельмы-2. Медицинское освидетельствование показало результат в 4,36 промилле паров спирта, сообщает ГАИ региона.

Инспекторам нарушитель пояснил, что ехал домой после дня рождения.

Своим результатом — 4,36 промилле — брестчанин обновил алкогольный антирекорд области, который продержался четыре месяца. Предыдущий рекордсмен — таксист из Барановичей, который «надышал» 4,35 промилле. До него в топе находились брестчанин с 3,97 промилле и тракторист из Кобрина — 3,3 промилле.