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4,36 промилле. Житель Бреста обновил алкогольный антирекорд области

11.07.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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10 июля в Бресте ГАИ задержала 31-летнего водителя, который управлял Opel в состоянии алкогольного опьянения.


Автомобиль остановили на улице Промышленной в деревне Тельмы-2. Медицинское освидетельствование показало результат в 4,36 промилле паров спирта, сообщает ГАИ региона.

Инспекторам нарушитель пояснил, что ехал домой после дня рождения.

Своим результатом — 4,36 промилле — брестчанин обновил алкогольный антирекорд области, который продержался четыре месяца. Предыдущий рекордсмен — таксист из Барановичей, который «надышал» 4,35 промилле. До него в топе находились брестчанин с 3,97 промилле и тракторист из Кобрина — 3,3 промилле.

 
Теги: Брест
 
 
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Инспекторам нарушитель пояснил, что ехал домой после дня рождения.

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