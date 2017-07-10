Впервые в Гомеле пройдет гастрономический фестиваль

Гастрономический фестиваль «Городская Еда» пройдет в областном центре 30 июля в сквере имени Громыко с 12.00 до 22.00, сообщили TUT.BY в Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа».





В мероприятии запланированы уличная выставка-продажа еды, где будут представлены суши, блинчики, бургеры, хот-доги, мясо и овощи на гриле, десерты. Вся еда будет готовиться на глазах гомельчан поварами известных ресторанов и кафе города.

Площадка фестиваля будет разделена на функциональные зоны: фуд-корт, ремесленный арт-маркет, лекционную зону (мастер-классы и лекции по кулинарии, моде и красоте), детскую и игровую.

На главной сцене фестиваля будет проходить розыгрыш призов от участников, танцевальные мастер-классы, музыкальные сеты от ди-джеев города.