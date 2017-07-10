Минское «Динамо» начало подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиге. После тренировок в зале «зубры» провели первое занятие на льду.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Под руководством Горди Дуайера и четким наблюдением его ассистентов Сергея Стася, Константина Кольцова и Юрия Кузьменкова занимались следующие хоккеисты.

Вратари: Михаил Карнаухов, Степан Горячевских.

Защитники: Роман Дюков, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Илья Шинкевич, Дмитрий Знахаренко, Никита Устиненко.

Нападающие: Александр Китаров, Данила Карабань, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Егор Воронов, Роман Васильчук, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Амброжейчик.

Артур Гаврус занимался индивидуально, Богдан Зозон пропустил тренировку из-за повреждения, а Роб Клинкхаммер присоединится к команде на выходных.

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новичок команды Роман Дюков отметил, что Горди Дуайер сразу же начал с высокого темпа.

— Да, это было не очень легко. Чувствуется североамериканская рука. Он очень похож на специалистов, с которыми я работал за океаном. Думаю, к сезону подойдем в очень хорошей форме.

Говоря о своем переходе в минское «Динамо», Дюков отметил, что, как и год назад, выбирал из нескольких вариантов.

— Пообщались с агентом и пришли к выводу, что нужно попробовать силы в «Динамо». Да, была возможность остаться в Северной Америке, но там кэмпы начинаются только в сентябре. Если что-то пойдет не так, то найти работу в это время уже очень сложно.

Много общался с Кристианом Хенкелем, расспрашивал его про клуб. Его советы сыграли большую роль при принятии решения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ветеран минского "Динамо" Александр Матерухин подтвердил, что тренировки у Дуайера действительно сложные, но не сверхъествественные.

- В начале сезона всегда тяжело. Но постепенно начинаем входить в ритм.

К слову, в конце сезона Матерухин получит право играть за сборную Беларуси. Сам форвард признается, что пока о столь далекой перспективе не думает.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый матч в новом сезоне «Динамо» проведет 23 августа на «Минск-Арене». Соперником «зубров» станет хельсинкский «Йокерит».

В ходе подготовки «Динамо» сыграет на Кубке Минска в конце июля, а в середине августа примет участие в традиционном Кубке ЛЖД в Риге.