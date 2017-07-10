В Бресте водители, попавшие в ДТП, спасли жизнь пешеходу, у которого на жаре случился припадок

10 июля в Бресте у пешехода случился судорожный припадок. Первыми на помощь мужчине бросились водители, которые попали в ДТП и ждали приезда ГАИ.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Инцидент попал на наружную камеру видеонаблюдения. Согласно размещенной в интернете записи, в 14.06 на кольце произошло мелкое ДТП — боковое столкновение двух легковушек. Водители остались на месте аварии ждать приезда ГАИ.

Примерно через час после ДТП в объектив камеры попал мужчина, который неуверенной походкой ходил возле пешеходного перехода. Затем он перешел дорогу и направился ко второму пешеходному переходу, но перейти его так и не смог. Мужчине стало плохо, он прикрыл рукой голову и рухнул на газон.



Фото: Интернет-провайдер WikiLink

Первыми на помощь пострадавшему бросились водители, попавшие в ДТП. Затем останавливались проезжающие машины и люди спешили к месту происшествия. Около 15.27 на место приехал автомобиль ГАИ, а затем подоспела карета скорой помощи.

Как выяснилось, у мужчины случился судорожный припадок. Медики погрузили пострадавшего на носилки и увезли в больницу, сообщили TUT.BY на городской станции скорой медицинской помощи. Сейчас его состояние стабильное.