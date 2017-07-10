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В Бресте водители, попавшие в ДТП, спасли жизнь пешеходу, у которого на жаре случился припадок

11.07.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
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10 июля в Бресте у пешехода случился судорожный припадок. Первыми на помощь мужчине бросились водители, которые попали в ДТП и ждали приезда ГАИ.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

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Инцидент попал на наружную камеру видеонаблюдения. Согласно размещенной в интернете записи, в 14.06 на кольце произошло мелкое ДТП — боковое столкновение двух легковушек. Водители остались на месте аварии ждать приезда ГАИ.

Примерно через час после ДТП в объектив камеры попал мужчина, который неуверенной походкой ходил возле пешеходного перехода. Затем он перешел дорогу и направился ко второму пешеходному переходу, но перейти его так и не смог. Мужчине стало плохо, он прикрыл рукой голову и рухнул на газон.


Фото: Интернет-провайдер WikiLink

Первыми на помощь пострадавшему бросились водители, попавшие в ДТП. Затем останавливались проезжающие машины и люди спешили к месту происшествия. Около 15.27 на место приехал автомобиль ГАИ, а затем подоспела карета скорой помощи.

Как выяснилось, у мужчины случился судорожный припадок. Медики погрузили пострадавшего на носилки и увезли в больницу, сообщили TUT.BY на городской станции скорой медицинской помощи. Сейчас его состояние стабильное.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчине стало плохо, он прикрыл рукой голову и рухнул на газон.

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