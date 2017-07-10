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Хоккеисты "Динамо" провели открытую тренировку на "Минск-Арене"
11.07.2017 13:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Хоккейный клуб "Динамо-Минск" провел открытую тренировку на льду, участие в занятии приняли 22 игрока. Тренировка прошла без Артура Гавруса и Богдана Зозона, которые пропустили лед по показаниям врачей, а также без единственного легионера "зубров" Роба Клинкхаммера — он должен вернуться из Канады в скором времени.
Первая тренировка "динамовцев" прошла под руководством нового главного тренера Горди Дуайера. Помогали специалисту его помощники Сергей Стась и Константин Кольцов. Хоккеисты провели на льду чуть более часа.
После тренировки Дуайер рассказал, что рад началу работе с "Динамо". По его словам хоккеистам предстоит провести еще много тяжелых занятий. "Как уже говорил, моя команда будет играть в быстрый и атлетичный хоккей. Этого и будем добиваться от игроков", — заявил главный тренер журналистам.
Минское "Динамо" уже 26 июля примет участие в предсезонном турнире — "Кубке Минска". За трофей поборются столичная "Юность", московское "Динамо", "Югра", ярославский "Локомотив" и рижское "Динамо".
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Хоккеисты минского "Динамо" провели первую тренировку на льду после возращения из отпуска. Смотрите на видео, как прошло занятие под руководством нового главного...
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