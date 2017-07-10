Хоккейный клуб "Динамо-Минск" провел открытую тренировку на льду, участие в занятии приняли 22 игрока. Тренировка прошла без Артура Гавруса и Богдана Зозона, которые пропустили лед по показаниям врачей, а также без единственного легионера "зубров" Роба Клинкхаммера — он должен вернуться из Канады в скором времени.

Первая тренировка "динамовцев" прошла под руководством нового главного тренера Горди Дуайера. Помогали специалисту его помощники Сергей Стась и Константин Кольцов. Хоккеисты провели на льду чуть более часа.

После тренировки Дуайер рассказал, что рад началу работе с "Динамо". По его словам хоккеистам предстоит провести еще много тяжелых занятий. "Как уже говорил, моя команда будет играть в быстрый и атлетичный хоккей. Этого и будем добиваться от игроков", — заявил главный тренер журналистам.

Минское "Динамо" уже 26 июля примет участие в предсезонном турнире — "Кубке Минска". За трофей поборются столичная "Юность", московское "Динамо", "Югра", ярославский "Локомотив" и рижское "Динамо".