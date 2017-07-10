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Подсмотрели райдер Depeche Mode. А там серебряные ложки, гуакамоле и много пиццы

11.07.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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Буквально через неделю — в понедельник 17 июля — Depeche Mode презентуют в Минске новую программу. Звезды такого уровня бывают у нас нечасто — в том числе из-за сложных требований, которые возьмется выполнить не каждый организатор. А как у «Депешей»? Мы выяснили некоторые подробности райдера всемирно известных музыкантов.


Например, в списке есть пункт о серебряных ложках — наши гости пользуются ими, когда пьют чай или кофе из обязательно черных кружек.

Участники группы в целом неравнодушны к черному: такого цвета должны быть и скатерть на столе, и блюдца, и даже полотенца для рук.


При этом музыкантов не назовешь мрачными и угрюмыми людьми: например, Дейв Гаан просит, чтобы его гримерная была «очень мило декорированной».

Кстати, Дейв не жалует лилии — единственные цветы, которые он не хотел бы видеть в своей комнате. Стоит учесть это, если вы собираетесь преподнести букет вокалисту Depeche Mode.


Что же любит Дейв Гаан? Например, свежий миндаль и малину, шоколадные батончики, лимонный сок.

А вот другие участники группы перед концертом предпочитают перекусить тортильями с гуакамоле — пюре из мякоти авокадо со специями и приправами.

В райдере есть и рецепт зеленого коктейля, которым Depeche Mode подкрепляют силы во время концерта. В его составе капуста, шпинат, сельдерей, огурец, яблоко, имбирь и лимон.


Ну, а после концерта, когда все силы отданы выступлению, одними коктейлями уже не обойдешься: музыканты заказывают 8 больших вегетарианских пицц и 8 больших пицц пепперони.

Не забывают Depeche Mode и о духовной пище: в гостинице им хотелось бы почитать 2 местные газеты и 4 английские.

Но основные сложности связаны с выполнением технической части: Depeche Mode славятся своими масштабными шоу. Вместе с музыкантами в Минск приедут 11 фур со сценическим оборудованием и 4 автобуса — более 60 человек технического персонала. Также необходимо заранее получить разрешения на использование дымовых и масляных машин, которые есть в арсенале группы. Помимо того, на сцене группе потребуется более 100 килограммов льда.

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Концерты в рамках Global Spirit Tour уже прошли во многих крупных городах Европы: Depeche Mode собрали Олимпийские стадионы в Лондоне, Берлине, Риме, Стад де Франс в Париже, Сан-Сиро в Милане. А скоро наступит очередь белорусов спеть вместе с группой проверенные временем хиты и, конечно, новый боевик Where’s the Revolution.

Depeche Mode выступят в Минске 17 июля на «Минск-Арене». Начало в 20.00.

Цены билетов: от 80 до 320 деноминированных рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Выяснили некоторые подробности райдера всемирно известных музыкантов.

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