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В Пинском районе Lada съехала в мелиоративный канал: погибли муж и жена из России

11.07.2017 13:40 — Разное | Tut.by  
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Трагедия произошла утром 11 июля вблизи поселка Логишин Пинского района. В результате ДТП погибла супружеская пара. Еще одна пострадавшая - дочь погибших находится в тяжелом состоянии в больнице. 


По предварительной информации 63-летний житель Москвы на Lada Largus ехал по трассе Р6 «Ивацевичи — Столин» в направлении Пинска. На 71 км, в двух километрах от Логишина он не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.

В результате происшествия водитель и его 57-летняя супруга погибли. В машине также находилась 37-летняя дочь семейной пары, которую с тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение УЗ «Пинская ЦРБ».

 
 
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В машине также находилась 37-летняя дочь семейной пары, которую с тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение УЗ "Пинская ЦРБ".

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