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Американцы впервые разместят в Литве зенитные комплексы Patriot
Литовский новостной портал 15min
В Минобороны Литвы подчеркнули, что размещение американских систем ПВО «демонстрирует сильную приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы и предназначено для отработки процедуры быстрого развертывания сил в регионе».
Patriot в Литве разместят временно: комплексы переброшены для участия в совместных учениях Tobruq Legacy 2017, посвященных организации противовоздушной обороны. Учения пройдут на территории трех стран — Румынии, Чехии и Литвы, с 11 по 22 июля. В маневрах примут участие 450 солдат из армий четырех стран НАТО.
Напомним, что ЗРК Patriot могут идентифицировать цели на дальности до 180 километров и одновременно сопровождать до 125 из них. Высота поражения целей составляет от 0,06 до 25 км.
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ЗРК Patriot могут идентифицировать цели на дальности до 180 километров и одновременно сопровождать до 125 из них.
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