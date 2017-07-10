Американцы впервые разместят в Литве зенитные комплексы Patriot

Литовский новостной портал 15min сообщил о размещении в стране американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Издание пишет, что это было сделано впервые.



Фото: 15min.lt

В Минобороны Литвы подчеркнули, что размещение американских систем ПВО «демонстрирует сильную приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы и предназначено для отработки процедуры быстрого развертывания сил в регионе».

Patriot в Литве разместят временно: комплексы переброшены для участия в совместных учениях Tobruq Legacy 2017, посвященных организации противовоздушной обороны. Учения пройдут на территории трех стран — Румынии, Чехии и Литвы, с 11 по 22 июля. В маневрах примут участие 450 солдат из армий четырех стран НАТО.

Напомним, что ЗРК Patriot могут идентифицировать цели на дальности до 180 километров и одновременно сопровождать до 125 из них. Высота поражения целей составляет от 0,06 до 25 км.

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