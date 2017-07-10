История из соцсетей: как математик-интроверт из Техаса обогнал 99% бегунов на городском марафоне

Математик из Техаса финишировал на местном марафоне с рекордным временем просто потому, что хотел избежать разговоров с другими бегунами, сообщает издание Bored Panda.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

10 июля историю математика-марафонца рассказал пользователь соцсети Tumblr под ником Riley, который изучает математику в Университете Техаса. «Мы не знаем, кто эта храбрая душа, но он показал отличный пример всем, кто утверждает, что интроверты не продуктивны», — пишет Bored Panda.

«Вчера я встретился с приятелем с математического отделения, и он рассказал мне историю, как пробежал городской марафон за 2 часа 59 минут. Это восхитительное время. Он был 19-м среди тысяч.

Он хорошо справлялся первые полчаса, но потом ему стала болеть лодыжка. Он немного замедлился, и девушка, которую он обогнал до этого, обогнала его снова. Он стал размышлять, можно ли обгонять одного и того же человека несколько раз, и что, если бы они об этом поболтали? Он решил обогнать ее и держаться впереди, поэтому ускорил темп. Через несколько миль он поравнялся с двумя приятелями, которые заговорили с ним. Недовольный этим, он снова побежал вперед.

Так продолжалось какое-то время. Каждый раз. когда он приближался к группе марафонцев, его социальная тревожность давала о себе знать, и он бежал быстрее, потому что нервничал. находясь ряом с другими людьми.

Избегая общения, этот математик пробежал марафон в рекордное время. Он превратил свой забег в квалификацию для Бостонского марафона (это единственный марафон в мире, для участие в котором надо пройти квалификацию, показав лучшее время — Прим. GO.TUT.BY)"

Эта история собрала уже больше 143 тысяч заметок в Tumblr (аналог лайков и репостов в Facebook).