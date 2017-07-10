Фестиваль "SHIMKO собирает друзей" пройдет 21-23 июля под Минском — знаменитый белорусский силач, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Кирилл Шимко приглашает всех на первый фестиваль здоровья.

Организацией мероприятия занимается более 20 человек, это профессионалы своей деятельности в обычной жизни, которым делегированы полномочия и ответственность за каждое направление, а их на фестивале будет 15.

Важной миссией фестиваля является объединение людей, дружба, знакомство и презентация возможностей участников мероприятия, ведь все присутствующие на фестивале являются участниками, а не гостями.

Подробно о программе проведения, о мероприятиях и гостях, об отличительных особенностях первого фестиваля здоровья расскажут:

знаменитый белорусский силач, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Кирилл ШИМКО;

организаторы, кураторы направлений фестиваля "SHIMKO собирает друзей".

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 12 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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