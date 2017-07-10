|
Встреча с журналистами организаторов фестиваля "SHIMKO собирает друзей"
11.07.2017 13:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Фестиваль "SHIMKO собирает друзей" пройдет 21-23 июля под Минском — знаменитый белорусский силач, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Кирилл Шимко приглашает всех на первый фестиваль здоровья.
Организацией мероприятия занимается более 20 человек, это профессионалы своей деятельности в обычной жизни, которым делегированы полномочия и ответственность за каждое направление, а их на фестивале будет 15.
Важной миссией фестиваля является объединение людей, дружба, знакомство и презентация возможностей участников мероприятия, ведь все присутствующие на фестивале являются участниками, а не гостями.
Подробно о программе проведения, о мероприятиях и гостях, об отличительных особенностях первого фестиваля здоровья расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 12 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 12 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов первого Фестиваля здоровья, дружбы и знакомств.
|
Архив (Разное)
Комментарии