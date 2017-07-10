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Встреча с журналистами организаторов фестиваля "SHIMKO собирает друзей"

11.07.2017 13:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль "SHIMKO собирает друзей" пройдет 21-23 июля под Минском — знаменитый белорусский силач, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Кирилл Шимко приглашает всех на первый фестиваль здоровья.

Организацией мероприятия занимается более 20 человек, это профессионалы своей деятельности в обычной жизни, которым делегированы полномочия и ответственность за каждое направление, а их на фестивале будет 15.

Важной миссией фестиваля является объединение людей, дружба, знакомство и презентация возможностей участников мероприятия, ведь все присутствующие на фестивале являются участниками, а не гостями.

Подробно о программе проведения, о мероприятиях и гостях, об отличительных особенностях первого фестиваля здоровья расскажут:

  • знаменитый белорусский силач, рекордсмен "Книги рекордов Гиннесса" Кирилл ШИМКО;

  • организаторы, кураторы направлений фестиваля "SHIMKO собирает друзей".

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 12 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В среду, 12 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов первого Фестиваля здоровья, дружбы и знакомств.

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