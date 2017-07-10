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Больше никаких секретов. В Барселоне показали новый седан Audi A8
После бесконечной череды шпионских снимков и тизеров компания Audi на мероприятии Audi Summit в Барселоне наконец-то показала новое поколение флагманского седана A8.
Некоторыми техническими подробностями и инновациями, которые были реализованы в новом A8, в Audi успели поделиться еще задолго до сегодняшней премьеры. Например, седан получил новую
Фронтальная камера, расположенная за лобовым стеклом, сканирует качество дороги по ходу движения с частотой 18 раз в секунду — электронный блок управления оценивает полученные данные и, при необходимости, направляет соответствующую команду на управляющие элементы пневмоподвески: новая система способна приподнимать над дорогой каждое из колес в момент, когда автомобиль проезжает по неровностям дорожного покрытия.
Еще одна особенность нового A8 — управляемые колеса задней оси, улучшающие маневренность автомобиля. Например, радиус разворота у нового А8 даже меньше, чем у седана среднего класса A4. Наконец, как заявляют разработчики, новый A8 стал первым автомобилем на рынке, отвечающим третьему уровню автономности (на шоссе машина способна разгоняться, тормозить и маневрировать без участия водителя на скоростях до 60 км/ч).
В длину (5,17 м) новый A8 прибавил 3,7 см, колесная база увеличилась лишь на 6 мм и достигает без малого 3 м (у длиннобазного седана A8 L она составляет 3,12 м). Наряду с привычными для автомобилей такого рода сиденьями с функциями массажа новый A8 предлагает функцию массажа… ступней сидящего сзади по правую сторону пассажира! Такой массажер встроен в заднюю часть переднего сиденья (предусмотрены подогрев, два вида массажа и несколько ступеней интенсивности).
Все версии нового A8 получат гибридную электрическую надстройку типа «mild hybrid». Она включает 48-вольтный стартер-генератор с ременным приводом и жидкостным охлаждением (обычный стартер используется только для холодного пуска двигателя), который работает от литий-ионной батареи, установленной в багажнике. Преимущества новой системы — более плавная и незаметная для водителя работа автоматики Стоп/Старт, а также функция движения накатом в диапазоне скоростей движения от 55 до 160 км/ч.
Первое время новый A8 будет доступен с двумя трехлитровыми V6 — дизельным TDI (286 лошадиных сил) и бензиновым TFSI (340 сил). Позже появятся версии с V-образными «восьмерками» объемом 4 л — дизелем TDI (435 сил) и 460-сильным бензиновым мотором, а также гибридная модификация A8 L e-tron Quattro с комбинацией трехлитрового TFSI и электродвигателя суммарной мощностью 449 «лошадок». На вершине гаммы будет модификация с шестилитровым W12 (585 сил).
Европейские продажи нового A8 начнутся этой осенью. Уже известны цены для немецкого рынка — от 90 600 евро за стандартную версию седана и 94 100 евро за длиннобазный вариант A8 L.
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Новый седан Audi A8 получил бесчисленное количество опций, но главное, стал первым автомобилем с третьим уровнем автономности.
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