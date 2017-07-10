Больше никаких секретов. В Барселоне показали новый седан Audi A8

После бесконечной череды шпионских снимков и тизеров компания Audi на мероприятии Audi Summit в Барселоне наконец-то показала новое поколение флагманского седана A8.





Некоторыми техническими подробностями и инновациями, которые были реализованы в новом A8, в Audi успели поделиться еще задолго до сегодняшней премьеры. Например, седан получил новую активную электромеханическую пневмоподвеску без привычных стабилизаторов поперечной устойчивости.

Фронтальная камера, расположенная за лобовым стеклом, сканирует качество дороги по ходу движения с частотой 18 раз в секунду — электронный блок управления оценивает полученные данные и, при необходимости, направляет соответствующую команду на управляющие элементы пневмоподвески: новая система способна приподнимать над дорогой каждое из колес в момент, когда автомобиль проезжает по неровностям дорожного покрытия.





Кузов нового A8 представляет собой «микс» сразу четырех материалов — алюминия, стали, магниевого сплава и карбона. Жесткость кузова на кручение был улучшен на 24% по сравнению с A8 предыдущего поколения.





Еще одна особенность нового A8 — управляемые колеса задней оси, улучшающие маневренность автомобиля. Например, радиус разворота у нового А8 даже меньше, чем у седана среднего класса A4. Наконец, как заявляют разработчики, новый A8 стал первым автомобилем на рынке, отвечающим третьему уровню автономности (на шоссе машина способна разгоняться, тормозить и маневрировать без участия водителя на скоростях до 60 км/ч).





В длину (5,17 м) новый A8 прибавил 3,7 см, колесная база увеличилась лишь на 6 мм и достигает без малого 3 м (у длиннобазного седана A8 L она составляет 3,12 м). Наряду с привычными для автомобилей такого рода сиденьями с функциями массажа новый A8 предлагает функцию массажа… ступней сидящего сзади по правую сторону пассажира! Такой массажер встроен в заднюю часть переднего сиденья (предусмотрены подогрев, два вида массажа и несколько ступеней интенсивности).





Все версии нового A8 получат гибридную электрическую надстройку типа «mild hybrid». Она включает 48-вольтный стартер-генератор с ременным приводом и жидкостным охлаждением (обычный стартер используется только для холодного пуска двигателя), который работает от литий-ионной батареи, установленной в багажнике. Преимущества новой системы — более плавная и незаметная для водителя работа автоматики Стоп/Старт, а также функция движения накатом в диапазоне скоростей движения от 55 до 160 км/ч.





Первое время новый A8 будет доступен с двумя трехлитровыми V6 — дизельным TDI (286 лошадиных сил) и бензиновым TFSI (340 сил). Позже появятся версии с V-образными «восьмерками» объемом 4 л — дизелем TDI (435 сил) и 460-сильным бензиновым мотором, а также гибридная модификация A8 L e-tron Quattro с комбинацией трехлитрового TFSI и электродвигателя суммарной мощностью 449 «лошадок». На вершине гаммы будет модификация с шестилитровым W12 (585 сил).

Европейские продажи нового A8 начнутся этой осенью. Уже известны цены для немецкого рынка — от 90 600 евро за стандартную версию седана и 94 100 евро за длиннобазный вариант A8 L.